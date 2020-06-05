【飛虎之雷霆極戰】莫文蔚與夫過浪漫生日　《呼吸有害》登多個音樂榜冠軍

▲ 莫文蔚生日，丈夫為她親手做蛋糕慶祝。

Karen莫文蔚在6月2日度過生日，卻因疫情，她這段期間都待在家中，生日也不例外，Karen的丈夫非常貼心準備了一個浪漫的二人世界生日，當天丈夫包辦愛心生日餐，從早餐、午餐到晚餐，餐餐都親自為她下廚，甚至連美味的生日蛋糕也由老公親手製作，配上香檳和優雅脫俗的花束，兩人沐浴在溫暖的陽光下一起過超甜蜜生日。

Karen換上曲線畢露的性感蕾絲鏤空馬甲，展現多年來如一日的美貌和好身材，因此粉絲直說她像17歲，都暱稱她「莫十七」，而正好她與老公初相遇時也是17歲，所以老公在生日蛋糕上更放上「17」的蠟燭，恩愛放閃無極限！

▲ 莫文蔚丈夫十分體貼。

由於這一陣子都待在家裡，除和老公共度，生日當天，莫文蔚的同學也非常有心打電話跟她視訊連線，送上生日祝福，透過視訊幫她唱生日快樂歌，陪著她一起切蛋糕。

親友溫馨祝福，讓她表示，其實真的不需要特別的生日禮物，能度過如此甜蜜的生日讓她覺得很感恩：「多年來的生日幾乎都是在工作中度過的，我印象中這應該是這麼多年來第一次能在家裡和心愛的人一起度過，能在這樣的時刻這樣過生日，真的很知足很感恩了」

她接著表示，往年到了生日，大家都在想要怎麼慶祝，今年完全不用費心思，能像這樣充滿愛的日常就是最棒的禮物。

▲ 莫文蔚過了一個溫馨的生日。

此外，她還邀請老公和她一起展現音樂才華，兩人大秀高難度四手聯彈鋼琴演奏，兩人合奏的影片日前放上Youtube，正是她給粉絲最大的生日驚喜，讓粉絲大呼：「太棒了！」而她演奏全程笑容掛在臉上，即使遇到險些彈錯的地方也笑著和老公繼續合奏下去，讓粉絲直說：「Karen的幸福全寫在臉上了！」

雖然受疫情影響，莫文蔚沒有公開演出行程，但她仍在疫情期間推出單曲《Let the future in》和《呼吸有害》陪伴粉絲。

而且《呼吸有害》一推出即登上台灣KKBOX粵語榜第一名、香港數位音樂平台MOOV日日新歌榜冠軍、KKBOX本地單曲日榜冠軍、iTunes HK all genre冠軍、Apple Music Video冠軍以及香港電台中文歌曲龍虎榜冠軍，成績亮眼。

她也表示，今年下半年還會繼續推出新單曲，以及她一手打造的虛擬歌手「莫貓寶貝」也會有發行計畫，相信很快就會與粉絲再見面。