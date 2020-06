▲ 中華電力(002)及香港上海大酒店(045)主席米高嘉道理爵士。(資料圖片)

全國人大會議通過落實《港區國安法》的決定,落戶香港逾140年的嘉道理家族亦就此表態。中華電力(002)及香港上海大酒店(045)主席米高嘉道理爵士(Sir Michael Kadoorie),接受《南華早報》訪問時,表明支持《港區國安法》立法決定,但認為政府應減輕公眾的對國安法的恐懼及疑慮,積極爭取市民支持。

嘉道理表示,目前香港社會缺乏和諧,對此感到十分沮喪(disheartening to see the lack of harmony)。他認為,在「一國兩制」下,只有穩定社會及政治環境,才可以讓香港繼續成為吸引營商及投資的地點,又相信所有國家都有權利及義務,採取必要措施確保國家安全。

嘉道理補充指,有信心通過在香港頒布適當的維護國家安全的法律,加上港人的韌性,來數十年香港將繼續發展及繁榮。他又認為,在這不確定的時期,政府最重要是爭取市民支持,以及向公眾解釋維護國家安全的重要性。

責任編輯:李淇