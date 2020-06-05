醫務中心涉出售冒牌子宮頸癌疫苗　董事認罪囚4個月准保釋候上訴

▲ 案件於觀塘法院判刑。（資料圖片）

衞生署聯同海關於去年7月，在信穎醫務中心檢獲懷疑冒牌子宮頸癌疫苗，經檢驗後發現123支疫苗當中有76支為假貨，總值約17.4萬元。50歲中心董事早前承認管有應用偽造商標的貨品作售賣或商業用途罪，今（5日）於觀塘裁判法院被判監4個月，准保釋候上訴，醫療中心則被罰款2萬元。

被告楊文信（50歲）早前承認1項管有應用偽造商標的貨品作售賣或商業用途罪，而信穎醫務中心有限公司早前亦承認同樣的傳票控罪。

案情指，於2019年7月10日，海關和衞生署職員於下午1時40分，到信穎醫務中心有限公司搜查，當時信穎內有4名職員及5名客人，其後被告出現及表示自己是信穎董事。海關職員其後檢獲123支標籤了預防子宮頸癌疫苗，發現當中76支為假貨，總值約17.4萬元。

海關即日拘捕被告，警誡下他承認自己是醫生，並管有及有權使用涉案疫苗，但無法回答疫苗來源。

裁判官今判處被告監禁4個月，及信穎罰款2萬元。被告向法庭申請保釋，以待刑期上訴，獲裁判官批准。

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記者：王仁昌