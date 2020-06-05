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【港區國安法】區議會特別大會討論條例　民政局：與職能不符

政治 20:05 2020/06/05

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政府早前已要求立法會拒絕處理有關「港區國安法」的議員口頭質詢

人大常委會料本月底通過「港區國安法」細節，政務司司長張建宗早前以涉及中央負責事務為由，要求立法會拒絕處理泛民有關質詢。可是，區議會屬於泛民的「主場」，由他們主導的17個區議會明天（6號）舉行「十七區特別區議會大會」，高調討論「港區國安法」。

有政界中人指，過去由建制派主導區議會的年代，由泛民於議會提出的政治議題，似乎都被拒絕納入議程，如今議會規則輪到泛民話事，一切都已經完全改變。

民政事務局雖然不能夠阻止區議員討論「港區國安法」，局方唯有發聲明表態，強調根據《區議會條例》，區議會職能只是就地方行政區的項目，向政府提供意見，因此討論事項均須要符合《條例》。

聲明強調，今次區議會議程與職能不符，在法律上並非有效的區議會會議。因此，局方決定，明天不會提供區議會秘書處支援，而民政事務處及秘書處職員不會出席該會議，亦不會就有關討論事項作出任何跟進。
　　 
政府呼籲區議員聚焦地區民生事項，務實地就地區事務向政府提供意見。 

今個星期三，立法會大會本來有一條關於「港區國安法」的口頭質詢，由民主黨胡志偉提出。不過，張建宗去信立法會主席梁君彥，要求拒絕處理，理由是該質詢內容涉及國防、外交事務，並非香港自治範圍。梁君彥最終接納要求，認為港區國安法屬中央負責事務，而且法律仍在草擬，具體內容仍未公布，所以裁定質詢內容在現階段不屬於港府工作，所以不批准提出問題。

撰文 : 傅流螢

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