【那些我愛過的人】患情緒病不告知媽媽及楊怡　楊卓娜不再壓抑：為自己找出路

▲ 楊卓娜感激丈夫開解。

TVB新劇《那些我愛過的人》今晚（6月8日）首播，楊卓娜為《那些我愛過的人》特別客串演出，飾演姜煜誠（林文龍飾）太太，甫一出場便遇車禍喪生，令煜誠活在痛苦之中。在現實生活，楊卓娜患有抑鬱症8年，她選擇將不快之事忘掉，認為放下、釋懷才是對她最大的治癒。

楊卓娜接受TOPick專訪透露，她在2001年入行後不久，工作壓力加父親離世，令她患上情緒病，可是她自己卻不自知患病：「那時我不願意跟別人說自己的事，是不會讓人看出我患抑鬱。但其實有段時間不懂得去跟別人溝通，曾有很多年，聊天時不能夠直接看着別人的眼睛。」

她續憶述：「跟人說話會害怕、心跳會很快，試過乘電梯時感到焦慮、心跳得很快、透不到氣，甚至會暈倒，好像窒息一樣。」

▲ 楊卓娜客串演出《那些我愛過的人》。

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楊卓娜不知自己患抑鬱症

此情緒問題，困擾楊卓娜多年：「到有了家庭和小朋友後逐步改善，甚至最嚴重時，上班時沒法focus，需要望着鏡頭時我雙眼完全沒有神，失焦一樣。」她坦言：「曾有同事細聲問我是否有take嘢（吸毒），才知道我的問題開始很嚴重，真的需要找一個方法去處理。」

可是楊卓娜在認識丈夫前，一直未有發現自己這樣其實是情緒有問題：「此問題由入行後不久持續了7、8年，只是我沒有認真去面對它。」

▲ 楊卓娜曾隱瞞患情緒病一事。（陳家瑩 攝）

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楊卓娜逐漸學懂樂觀

不過最初，楊卓娜難以接受自己患抑鬱症：「我記得有一次身體不舒服了很久，當時透不到氣便去看中醫，才得悉是患了抑鬱症。那刻問了醫生3次，以確認自己是患病。之後失控狂哭，那刻才開始認同和接受自己有抑鬱問題，並漸漸調理身體。」

回首過去，楊卓娜認為：「有甚麼不足也好，要懂得如何疏導負面的情緒，為自己去找一條出路。」

她既看中醫又看心理醫生，雙管齊下治病：「跟他們談過很多次，傾談後逐漸學懂放下，以前的我是沒法跟他人說童年往事，也不願意跟人說以前曾遇過的問題。雖然有時比較傷心，但也是情緒上的宣洩。」

她覺得：「最有效的方法就是自己要保持一個積極樂觀的心態，多跟人聊天，多看哲學書本或宗教的書籍，這能幫助我們吸取更多正能量。認識先生之後，他令我認識了佛教或佛學，某程度上都是一些哲學的思想來的，整個人生都有很大的轉變。」

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▲ 楊怡和楊媽媽以前不知道楊卓娜有情緒問題。（楊卓娜IG圖片）

楊卓娜：自己是最好的救助者

原來，楊媽媽和楊怡以前不知道楊卓娜患有情緒病：「身邊人包括我最親的媽媽也從來不知我有這問題，連妹妹（楊怡）也不知道，因我不喜歡將自己的事跟別人說。」

幸楊卓娜遇上丈夫於低潮期時互相扶持：「丈夫的前妻與我爸爸差不多時間離世，我們互相傾訴。他以宗教、哲學的思想去開導我，情緒漸漸能宣洩、慢慢治癒。」她續指：「懂得如何去釋放後，找到一個方法，方法是很重要的，始終不是無時無刻都有人在身邊與你傾訴。」

楊卓娜強調：「自己是自己最好的救助者，只有自己才能幫助自己站起來。可能一個畫面或一段回憶已勾起你一段失落的情緒，甚至患有抑鬱的朋友很容易會跌入深淵，但這都是練習來的，每次都是可以很難去爬起來，跌進井內如何從井的深深處爬起來。」

▲ 楊卓娜會看一些哲學的書籍以助治病。（陳家瑩 攝）

現時的楊卓娜不會再感到壓抑：「曾覺得要流淚是一件很丟架的事，但現時若然覺得不開心，聽收音機的一首歌也可能會哭出來。」

她曾撰寫過日記：「以前寫日記是將不開心的事都寫下，但寫完其實未能真正釋懷，思想上仍然有些執著，因為執著所以介懷，而介懷則永遠放不下。」

楊卓娜發現寫日記對其病情沒有幫助：「只會不停地勾起很多傷心的事。現時會選擇去遺忘，不會再寫低一件事然後再去看，因為重看其實是一件二次，甚至三次傷害，選擇忘記或者放下、釋懷才是對我最大的治癒。」

Makeup and hairdo：Gipsy @ Gipsy Image

Necklace：Artsy Fine Jewellery

場地：MioXpace

記者：梁樂欣

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