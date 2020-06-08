【媽媽創業夢】2個靚媽6年抱4陀仔無阻創業　從Model到網店老闆：懂得放權才能兼顧事業與家庭

▲ Algie（左）及Debby（右）因做Model認識成為閨密，隨後一起開甜品網店做老闆，現在齊齊升級做媽媽，見證大家的成長。

做媽媽湊仔已夠忙，如果還要做生意就更加應接不暇。兩位媽媽Debby、Algie從前是Model，6年前合作開甜品網店—My Sweet Art，怎料二人「6年抱4」，Debby誕下3個仔女，Algie則有1個獨生兒，但二人做媽媽後也不放棄事業，還愈做愈大，原計劃開實體店，但因疫情打消念頭。

要照顧仔女又要打理網店，二人同聲說雖然辛苦，但認為媽媽都可實現夢想，寧可放工後捱眼瞓回家湊仔，盡量做到公私平衡，做媽媽果然不容易。

▲ Debby育有3個仔女，包括5歲半大女、3歲半二仔、22個月的細仔，她笑說每天放工及假日的唯一節目，便是湊仔。（被訪者提供）

跟兩位媽媽談起甜品，她們十分起勁，更開心憶述起開店原因，Algie說︰「幾年前我結婚，剛讀了一個甜品課程的Debby，就做了一個蛋糕給我，我本身是讀設計，便為婚禮做了一個Dessert Table，我放了個蛋糕上去，覺得十分漂亮，當時就萌起開甜品店的念頭。」

▲ Algie逢周六及周日都不上班，會陪伴3歲半的兒子。(被訪者提供)

通宵達旦做甜品

婚禮後，二人果然付諸實行，2014年開設甜品網店，開始時因資金有限，租了觀塘工廠大廈一個只有200呎的單位，二人便每天不停製作甜品，有時更通宵達旦。

當時Debby的大女剛出世，但因創業屬搏殺期，惟有晚上趕回家湊女，天光就回甜品店繼續工作，公私兩忙。

雖然二人看似十指不沾陽春水，但做起生意來卻十分搏命，Algie說︰

當時工廠大廈的升降機經常壞，店舖在最高層，經常要行十幾層樓梯，有次我們做婚禮活動，升降機又壞了，我們要抬住很多個膠箱及蛋糕上上落落，真係好辛苦。

▲ TVB的《東張西望》主持人李旻芳，去年嫁給同樣是藝人的黃耀英，便訂了My Sweet Art的結婚蛋糕，再放上有他們肖像的公仔。(ig圖片)

搬新店後二人同時懷孕

二人工作勤力，加上蛋糕口碑佳，生意愈做愈好，於是便搬到面積較大的尖沙咀商廈內，但這時候二人同時懷孕，Algie是第一胎，更格外留神，Debby憶述：

我們都沒有特別休息，只是減少搬重東西，其他工作照舊，但懷孕初期身體不適，我們兩個輪住跑入廁所嘔，嘔完休息一陣又做過。

Algie本身身體不太好，在老公力勸下在臨生前1個月在家待產。反而已是第二胎的Debby就做到生仔那一天，Debby說：

當日早上我行去車站搭車返公司，步行中忽然穿羊水，因為當日甜品店好多定單，我就立即打俾同事交代，然後就入院生。

轉眼間，Debby已成為三子女之母，Algie的兒子已3歲半。

▲ 翻糖汽車蛋糕 (2,680元起/10吋)︰其實是牛油蛋糕，車身以糖皮造成，手工十分精細。(湯炳強攝)

難兼顧家庭及事業

店子現已上了軌道，除了有工場製作甜品外，還請了員工分擔工作，原本計劃開零售店，但因疫情便暫時擱置。

回望過去她們笑言有不少辛酸史，尤其是面對子女們，Debby說︰

有晚收工返屋企已晚上11時，小朋友這時候應已睡，我輕輕推開房門想望下他們，但原來未瞓，他們更一齊跑過來攬住我，我的眼淚不停流，原來3個仔女好掛住我。

以為只得一個仔的Aglie會較輕鬆，卻原來一樣困難，Aglie表示：

我個仔好黐我，每次返工出門口，他都喊得好厲害，像生離死別般，所以每次都要忍痛離開。

二人自言雖已是媽媽，但認為每個人都有自己夢想，做媽媽的一樣可以有，更不想跟社會脫節，就是這份信念令她們堅持至今。

但她們不諱要同時做一個好媽媽及事業女性，真的很難兼顧，甚至不可能並存，Debby說：

當你要投入工作，無可避免減少時間陪小朋友。我大女來年升小學，我忙於揀學校，又要跟她的功課，有時我或丈夫因工作夜了回家，她明天便會欠交功課，所以現在都會減少工作量多留在家。

▲ 仿拉麵糖皮蛋糕(1,880元/6吋）︰造型很搞鬼，拉麵也可成為蛋糕，真的創意無限。(ig圖片)

她們均認為身為媽媽，始終要把家庭管理得妥當，在工作上便要得適當放下，「切忌一個人把工作全攬上身，要搵值得信任的員工幫手，才會有時間照顧家人。」

乳豬蛋糕最出位

在新冠肺炎下，香港的餐飲業影響至深，二人的甜品網店也不能倖免，她們說2月打擊最大，最少跌了5成生意，幸好最近兩個月生意有所回升，營業額已回到從前的7至8成。

▲ 乳豬蛋糕 （2,180元/大、1,280元/小）︰造型幾可亂真，切開糖皮做的「脆皮」，是海綿蛋糕又或牛油蛋糕，相當搞鬼。(ig圖片)

店子供應不同種類的蛋糕，款式十分精緻，其中最出位是乳豬蛋糕，用原隻乳豬做設計藍本，以糖皮做乳豬皮，裏面是海綿蛋糕或牛油蛋糕，十分有趣。

Debby說：「如店舖開張，老闆是外籍人士又或是素食者，都喜歡用乳豬蛋糕做開幕儀式，正所謂入鄉隨俗，故相當受歡迎。」

記者：招美寶