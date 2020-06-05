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【新冠肺炎】教育局指沙田區學校現階段無需停課　籲學校時刻不可鬆懈

社會 22:09 2020/06/05

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沙田瀝源邨祿泉樓先後有6名住戶確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

沙田瀝源邨祿泉樓爆發新冠肺炎群組感染個案，目前已先後有6名住戶確診，多名沙田區議員要求教育局安排當區中學立即停課，並押後中小學和幼稚園復課，以防止病例進一步蔓延。教育局表示，現階段學校無需停課。

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教育局發言人回應時指，一直密切留意疫情的發展，並與沙田區有關學校及衞生防護中心保持緊密聯絡，跟進事件的發展及聽取醫學專家的專業意見，而根據醫學意見 ，現階段學校無需停課。

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發言人稱，醫學專家已指出病毒不會一下子消失，認為需要學習適應這新常態，時刻不可鬆懈，應採取有效的防疫措施，在日常生活中預防傳染病，局方會繼續與學校及衞生防護中心保持溝通，因應疫情的發展，協助學校採取相應防疫措施。

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記者：馮琪雅﹑陳曉瑩

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