【保就業計劃】收約14萬份僱主申請　佔逾半數合資格僱主

▲ 「保就業」計劃至今共收到約14萬名僱主及約17萬名自僱人士的申請。(資料圖片)

政府公布，810億元的「保就業」計劃由上月25日開始接受申請，為期3星期，至今日(5日)下午6時共收到約14萬名僱主及約17萬名自僱人士的申請。當局早前預計有27萬僱主及21.5萬自僱人士受惠，即目前已有逾一半的僱主及近8成的自僱人士提交申請。

政府提醒有意申請「保就業」計劃第一期工資補貼的合資格僱主和自僱人士，應於本月14日晚上11時59分前，透過「保就業」計劃專用網站（www.ess.gov.hk）提交申請。

政府指所有收到的申請現正迅速處理，目標是於6月中開始向成功申請者發放工資補貼。在審核申請完成後，「保就業」計劃秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請者的申請結果。

申請者可登入「保就業」計劃網頁，查察獲批的補貼金額及承諾於2020年6月至8月的受薪僱員人數。

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責任編輯：蘇文軒