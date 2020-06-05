譚文豪疑被操內地口音男子跟縱偷拍　男子隨後拔足逃跑

▲ 公民黨立法會議員譚文豪疑於離開立法會期間被跟蹤。（譚文豪Facebook影片）

公民黨立法會議員譚文豪今日（5日）晚上7時半，離開立法會大樓，在中信大廈往演藝道方向，發現被一名操內地口音男子尾隨，譚文豪即時上前與對方對質時，發現其手機亦有偷拍他的相片，期後男子拔足逃去。

譚文豪晚上在社交網站上載當時的片段，影片該名持內地口音男子，強調自己只是隨便拍照，並沒有拍到譚文豪。期間，他一邊表示不認識譚文豪，一邊刪除手機照片。

譚文豪多次問對方來歷，該男子亦未有回答，並叫譚有疑慮應報警，「你搵警察啦好無」。男子隨後又打電話求助，向電話一方表明「佢（譚文豪）不停話我跟蹤佢，但我都唔識佢（譚文豪）」，又指摘譚文豪「影他相」，表明「要跟他去差館報案」，期間有另一名男子行近，嘗試解圍。

▲ 該名男子隨後拔足逃去。（譚文豪Facebook影片）

譚文豪期後發新聞稿指，與該男子上前對質時，對方聲稱自己並非香港警察、亦不認識他，唯電話內有多張偷拍譚的照片。譚又稱，該男子致電「同黨」交代後，即突然拔足，往演藝學院方向逃去，其後譚已就事件通知警方。譚文豪質疑，有關行為是政權派爪牙滋擾民選立法會議員，對此事表示憤怒。

而香港眾志前副主席、南區區議員袁嘉蔚亦在社交網站表示，過去數天她與團隊都被跟蹤偷拍，又指每次揭發後，跟蹤者都會狼狽逃去。

▲ 南區區議員袁嘉蔚在社交網站表示，過去數天她與團隊都被跟蹤偷拍。（袁嘉蔚facebook)