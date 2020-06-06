【BNO】梁振英：港人如因BNO取得居英權 香港投票權也應被取消

▲ 梁振英指，港人如因BNO取得居英權， 香港投票權也應被取消。

「港區國安法」觸發中英角力，英國首相約翰遜（Boris Johnson）及外相藍韜文（Dominic Raab）多次表明會擴大持BNO香港人的權利，稱考慮將BNO護照持有人入境逗留英國限期由6個月，延長至12個月，並可在英國讀書和工作，為申請英國公民身分鋪路，方便他們赴英工作、最終獲得居留權機會。

全國政協副主席、香港前特首梁振英在fb評論此事，指英國政府如堅持BNO護照持有人是英國公民，所有這些人在香港的投票權應被取消。以下為梁振英的fb帖文：

英國政府在香港民主問題上指手劃腳，既然世上沒有民主政體容許外國人有投票權，所以我們是不是應該開始取消英國公民（包括黎智英）在香港的投票權？如果英政府堅持BN(O)護照持有人是英國公民，所有這些人的投票權也應被取消。

另外，梁振英亦指，英國高估了香港人對移居英國的興趣。他說：「英國不應高估香港人對移居英國的興趣，尤其是如果中國政府宣布凡是接受英國政府單方面安排的香港居民會自動喪失中國國籍和香港居留權。我並反問，如果英國政府真的相信香港的情況如此不堪，是否應該同時建議英國企業撤出香港和中國其他地方？」

「港區國安法」觸發中英角力，英國首相約翰遜早前在英國《泰晤士報》與香港英文《南華早報》 刊登署名文章稱，中國此舉將「顯著侵蝕」香港自治權，屆時英國將「別無選擇」，必須「捍衛深厚的歷史淵源與友誼」。

中國外交部批評英國的做法違背承諾及違反國際法，對此堅決反對，並稱英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有BNO的香港中國公民居留權。

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責任編輯：王明芳