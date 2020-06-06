【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸　西貢居民：起身好似拍災難片

▲ 本港多區都錄得水浸報告。

本港凌晨開始暴雨加雷電，今早廣泛地區錄得超過70毫米雨量，而荃灣、沙田、馬鞍山、東九龍及西貢一帶，更錄得約300毫米雨量，天文台發出今年首個黑色暴雨警告，雷暴警告、山泥傾瀉警告及新界北部水浸特別報告等，同時香港境內錄得超過8,000次雲對地閃電。

【黑雨警告】3年來首發黑雨警告 新界北3小時降雨逾百毫米

天文台凌晨發出黑色暴雨警告信號是3年來首次發出，多區有水浸報告，其中在凌晨四時，西貢區一小時錄得最多129毫米雨量紀錄，有住在西貢村屋的居民早上起身時發現水浸入屋至腳跟位置，而石路更因水浸而爆開，慨嘆「起身如睇災難片」。

▲ 大量雨水湧入村屋。（楊小姐提供圖片）

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住在西貢村屋的楊小姐表示，因為大雨水浸，樓下一層被水淹入屋，水浸至腳跟位置，不過電力故障出現「跳掣」，而且一開門見到主要的街道懷疑因為地下水道無法去水要爆開，出現不平的情況。楊小姐坦言是住村屋的代價：

起身如睇災難片，鄰居指10幾年第一次見到咁誇張！

▲ 地下一層水浸至腳跟位置，十分狼狽。（楊小姐提供圖片）

另外多區交通也受阻，觀塘道開源道交界隧道，大量雨水夾雜污水湧入，令來回線行車隧道變成水塘，民政事務總署緊急事故協調中心現已運作，民政事務總署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心，詳情可致電2572 8427查詢。

▲ 石路爆開，出入道路受阻。（楊小姐提供圖片）

天文台指本港地區今日天氣預測是多雲，間中有雨及狂風雷暴，展望明日有驟雨，早上雨勢較大，隨後兩三日驟雨逐漸減少，天氣炎熱。

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