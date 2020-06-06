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【新冠肺炎】楊潤雄︰與醫學專家商討後　決定將如期復課

社會 10:34 2020/06/06

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楊潤雄今日（6日）指本港將如期復課。（資料圖片）

本港疫情未止，沙田瀝源邨祿泉樓爆發新冠肺炎群組感染個案，目前已先後有6名住戶確診，多名沙田區議員要求教育局安排當區中學立即停課，教育局局長楊潤雄今日（6日）於電台節目《政經星期六》中表示決定維持小四至中二復課於本月8日（下周一），而K3至小三則會於本月15日復課。

【新冠肺炎】教育局指沙田區學校現階段無需停課　籲學校時刻不可鬆懈

楊潤雄指因應沙田瀝源邨近日有新增本地確診個案，當局已與沙田區學校有更緊密的溝通，提到有校方反映家長的擔心。他說當局與醫學專家商討後，決定維持復課安排，但會小心處理校內的消毒工作。楊潤雄續提到中三至中五已於5月27日復課，有見過去兩星期復課運作順利，相信中學校方已有經驗應付多兩個年級的復課。

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責任編輯：郭家穎

祿泉樓 瀝源邨 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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