【新冠肺炎】楊潤雄︰與醫學專家商討後　決定將如期復課

▲ 楊潤雄今日（6日）指本港將如期復課。（資料圖片）

本港疫情未止，沙田瀝源邨祿泉樓爆發新冠肺炎群組感染個案，目前已先後有6名住戶確診，多名沙田區議員要求教育局安排當區中學立即停課，教育局局長楊潤雄今日（6日）於電台節目《政經星期六》中表示決定維持小四至中二復課於本月8日（下周一），而K3至小三則會於本月15日復課。

【新冠肺炎】教育局指沙田區學校現階段無需停課 籲學校時刻不可鬆懈

楊潤雄指因應沙田瀝源邨近日有新增本地確診個案，當局已與沙田區學校有更緊密的溝通，提到有校方反映家長的擔心。他說當局與醫學專家商討後，決定維持復課安排，但會小心處理校內的消毒工作。楊潤雄續提到中三至中五已於5月27日復課，有見過去兩星期復課運作順利，相信中學校方已有經驗應付多兩個年級的復課。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎