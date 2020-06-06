【隔離令】大媽攜子疑戴防疫手環搭巴士　目擊者：帶住條手帶仲鬧返人轉頭

▲ 大媽攜子疑戴防疫手環搭巴士。

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓爆發感染群組，至今累計有7名住戶受到感染。昨日就有市民在巴士上發現，有大媽及一名小童雙雙疑似戴著防疫手環，懷疑對方違反14天家居檢疫措施。目擊網民表示，車長讓所有乘客下車，並已報警處理。

目擊網民昨（5日）在Facebook群組發佈一張照片，相中可見一名半戴蕾絲口罩的大媽及一名完全沒戴口罩的小童乘搭巴士。二人的手腕上都疑似戴著防疫手環。

目擊網民表示，二人乘搭巴士296C來往尚德及長沙灣（海盈邨），疑於北河街上車。網民指大媽當時「帶住條手帶仲要x返人轉頭」，最後巴士司機讓所有乘客下車，交由報警處理。目擊網民表示「啱啱（警方）捉咗啦，之後唔知點。」

帖文一出，馬上引起網民熱烈討論，網民均批評大媽「害人不淺」、「有手帶都唔帶好個罩，真係賤到爆」、「已經又有人確診！真係多得呢D隱形病患者周圍去傳播囉！」。

另外又有大量網民關注大媽所戴的蕾絲口罩，因為蕾絲口罩看起來十分透光、透薄，所以大量網民都認為該口罩防護性不足：「帶佢呢個口罩同帶隱形口罩有咩分別？」、「佢個口罩咁似啲底褲，通窿嘅」、「蕾絲口罩同冇帶完全冇分別」。

特首：違反隔離令最多可監禁半年

政府早前已呼籲市民可透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。

特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

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責任編輯：羅嘉欣