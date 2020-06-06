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天文台預測今日間中有雨及狂風雷暴　雨勢將持續至下周二

社會 11:00 2020/06/06

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天文台預測今日間中有雨及狂風雷暴。（資料圖片）

天文台於今日（6日）午夜2時55分首發3年來黑雨警告，後改發紅色暴雨警告信號，並於早上6時半改發黃雨警告，大雨過後多區亦出現水浸情況。

【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸　西貢居民：起身好似拍災難片

天文台今日（6日）表示一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，預測本港地區今日天氣預測多雲，間中有雨及狂風雷暴，吹和緩至清勁西南風；展望明日有驟雨，早上雨勢較大。截至今日，本港已連續4星期於週末有雨。

此外，一道低壓槽會在今明兩日影響華南，該區天氣不穩定，雨勢有時頗大。隨著高空反氣旋增強，下週初至中期廣東沿岸天氣普遍晴朗及炎熱。隨後兩三日驟雨逐漸減少，天氣炎熱，未來5日最高氣溫將達32度。

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責任編輯：郭家穎

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