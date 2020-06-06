【尋自閉兒】19歲自閉兒暴雨下離家失蹤　揭單親港媽照顧SEN自閉兒的困境

▲ 昨晚（5日），中度自閉症少年離家失蹤，媽媽非常擔心，慶幸他自行回家了，沒大礙。

今日（6日）凌晨時橫風橫雨更有黑雨警告，有位育有一名19歲自閉兒的單親港媽非常憂心，中度自閉症大仔俊逸離家失蹤，她的朋友幫忙在多區的網絡群組發布尋人帖文，很多網民非常擔心，並幫忙留意。最後，兒子在凌晨三時多自行回家，全身抖震但未有受傷，保安人員照顧著他，現時已回家休息中。

媽媽Candy接受TOPick訪問，她提及兒子的狀況，感謝各界心士幫忙之外，亦道出SEN自閉兒家長的困境。Candy育有19歲兒子及15歲女兒，大仔俊逸患有中度自閉症，在特殊學校畢業後，現時在庇護工場工作，兒子沒有溝通能力，並有著自閉兒固執等性格。於6月5日晚上約10時多，媽媽發現他離家不知所蹤。

兒子喜歡到地產舖取樓盤目錄看，自閉兒的想法跟常人不同，他不會知道那麼夜店舖已關門而自己外出。我不會讓他獨自外出，昨夜是他第一次離家不見……我跟女兒發現後，立即到粉嶺附近找。

▲ 19歲俊逸有中度自閉症，特殊學校畢業後現在庇護工場工作。（圖片︰受訪者提供）

網上發帖尋兒子

Candy是單親媽，跟女兒2人人力有限，決定報警，有朋友表示可在網上發帖尋人。帖文內容表示︰

大家喺粉嶺上水甚至大埔一帶行開地產舖幫手留意下。佢未必識應人，你見到有懷疑，即刻影相聯絡佢媽媽。天氣太差，怕佢唔知去咗邊度避雨。

兒子半夜3時多自行回家

當晚天氣惡劣，媽媽等人撐著傘都全身濕透，她不敢想像兒子的情況。當時有3名熱心警員陪同尋人，未有發現俊逸，之後Candy到警局落口供。期間，她獲得不少好心網民提供兒子資料，表示在哪曾看到俊逸的身影。

真的很感激大家幫忙！不好意思，打擾大家。最後，兒子在凌晨三時多自己回家，他全身打冷震，保安把他安置在座頭及比餅乾他吃，見他沒有受傷，決定不去醫院，而回家休息，他很疲累休息中。

SEN孩子家長心困境

長大了的自閉兒很時多被人忽視需要，媽媽感謝大家幫忙。她希望大家看見這些SEN孩子獨自在街上可多留意。她感嘆自己忙工作，亦要接送照顧兒子，感到現時政府給SEN成年者的資源不多，例如她希望可增加宿位等資源，因為憂心自己年老時無法照顧自閉兒。

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記者︰顏紫燕