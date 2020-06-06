【中佬唔易做】綠葉王游飈為養家轉賣消毒用品　由月薪僅1萬成功翻身成抗疫商家

▲ 綠葉王游飈為養家轉賣消毒用品，由月薪僅一萬成功翻身成抗疫商家。

ViuTV新節目《中佬唔易做》找來一眾「中佬」包括張松枝、麥長青、袁富華、古明華、敖嘉年和艾威，體驗投身演員以外的行業，分享中佬轉行的苦與樂。於前晚播出的首集中，更有綠葉王、前TVB「御用爛仔」游飈現身。

於6月4日播出的首集《中佬唔易做》中，打頭陣的麥長青（麥包）找來多年好友游飈幫忙搭路，介紹他往物流公司工作。二人正正於大台TVB結緣，綠葉王游飈早於2012年離開無綫後，為了養活一家三口，決定轉行做去甲酫的工作。

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▲ 游飈與麥包相識多年。（節目截圖）

現年51歲的游飈，早於15歲起已經開始擔任臨時演員，直到1989投考藝員進修班而入行，多年來都被分配閒角，最為所道是於經典劇集《大時代》中，曾先後以三個不同角色現身而被認出，游飈受訪時亦曾透露，因為人手不足，試過在一劇中分飾11角，後來又因經常出演類近角色被封為「御用爛仔」。

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▲ 游飈當年於《大時代》分飾三角。（網上圖片）

於大台效力21年，於離巢時月薪僅得10,500元，當年他準備離巢無綫過檔王維基旗下的香港電視時，TVB曾以加薪300元作為挽留，心灰意冷的游飈亦無心戀戰：「即使對演戲有熱誠，但熱血都要開飯，靠電視台人工，自己都養不到，怎樣養家人。」

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同時亦因為成家立室，家有愛女「游菜」游鎧玥，游飈早年已經開始兼職，曾投身銷售、飲食行業的游飈，因為肯學肯捱，受到去甲醛老闆的賞識而帶他入行。雖然轉行過程中，曾受不少客人質疑，但游飈仍咬緊牙關，慢慢建立人脈和誠信，令生意漸上軌道，後來更開設了環境工程公司，主力負責去甲酫工作。

▲ 為了愛女「游菜」，游飈鑽研消毒用品。（Facebook圖片）

游飈近日接受媒體訪問時表示，認識持續抗菌的產品全因為對囡囡「游菜」（游飈女兒花名）的愛，「游菜」出生後由貼身衣物到BB車、環境等，都是使用持續抗菌產品，游飈笑言囡囡是他公司最好的「測試員」。

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游飈一直為該日本持續抗菌產品，成功獲得香港的經營權，而在近日疫情肆虐下，產品更一度賣斷市，甚至被人炒高價錢，游飈一直努力進口更多貨源以緩市民所需。身為產品中港澳獨家總代理的游飈，更打算將產品衝出國際，由電視台綠葉王成功翻身變防疫商家。

▲ 游飈已離開幕前一段日子。（節目截圖）

提到公司初成立時，連一個月1400元的租金都未能負擔，只好在朋友的公司租用兩張桌子來營業，更因而被客人嘲諷。2014後起專心投入生意後，生意慢慢上了軌道，至今公司共有六人，游飈亦表示生意平穩，能夠養活他一家五口，兼且能為一個300多呎的單位作供款。

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