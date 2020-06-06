【大慈善家】退休老師捐4.6億身家回饋社會 女兒：阿爺很節儉才剩下這麼多給子孫

▲ 退休老師捐4.6億身家回饋社會， 他的女兒指因為阿爺很節儉才剩下這麼多給子孫。

2018年底，公益金接獲律師樓通知，一名甘先生立下遺囑向它捐出超過一半遺產，多達4.6億元，為公益金成立至今近52年來最大筆個人捐款。這筆巨額捐款來自一名退休教師甘錫洪的遺產。甘錫洪於2018年因心臟衰竭去世，生前與家人住在跑馬地一個1600呎單位，家裡都是簡單的傢俬擺設，生活簡約樸素。

甘錫洪遺囑寫明將超過一半、即4.6億萬元捐予公益金。剩下的留給太太、兒子和女兒。 家人直到律師宣讀遺囑時，才知道這筆捐款的金額。 甘錫洪女兒說：「回饋社會、積福。」 甘錫洪兒子稱：「不意外，這個都是他個人決定，我們都不應該干涉他自己的意願，因為可以幫到真是有需要的人。」

甘錫洪生前做過海關關員、民政署職員、小學中文、體育老師，他繼承了他父親的物業和股票，家人形容他非常老實。 甘錫洪太太表示：「老爺不在，有錢到手的時候，他都不喜歡玩。他真的沒有買過名牌給我，沒有，我自己買的。他有錢都不出去鬼混，不會出去鬼混。只是買下馬(投注)，買些物業作投資。」

女兒：爸爸不懂得如何浪漫

甘錫洪女兒說：「他不懂得如何浪漫，不懂，不懂，很老實，跳舞都不會。像阿爺、阿嫲，阿爺、阿嫲都是很節儉，才剩下這麼多給子孫。」

他們一家89年曾移民澳洲，06年回流返香港養老，看電視就是最大的娛樂。 甘錫洪女兒稱：「他喜歡看電視，開著電視播公益金的節目，告訴我日後都會捐錢到這家機構那裡。」

甘太指，她與甘生公一份婆一份，努力地生活。甘太依舊愛到銅鑼灣街市買餸，近年連傭人都辭退了，寧可簡單生活。

甘錫洪自覺不懂投資，只把亡父遺下的物業和股票財產一直滾存，兩年前去世後由律師執行遺囑。甘太笑道，「我沒有多問，只要定時定候有家用就行。」

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責任編輯：王明芳