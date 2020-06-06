【降魔的2.0】晶晶小馬豪仔母子永別　降魔的編審拆解結局6大謎團

▲ 《降魔的2.0》編審羅佩清為觀眾解答結局疑團。

TVB劇集《降魔的2.0》昨晚播映大結局，小馬（馬國明飾）以愛降魔，海魔Thalassa（譚凱琪飾）表達出對小馬的愛，並甘心被他吸盡魔力，最後化作珍珠沉於海底，人魔大戰終暫告一段落。

▲ （《降魔的2.0》截圖）

晶晶（謝雪心飾）識破比利（易宇航飾）的大話魔咒，趕在豪仔（胡鴻鈞飾）魔性大爆發前與他及小馬見面，三人說出心底話，最後由小馬把豪仔降了，豪仔終於得到解脫。

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▲ 小馬被逼再次殺死豪仔。（《降魔的2.0》截圖）

不過，到最後的劇情卻留下不少伏線讓觀眾自行猜想，編審羅佩清接受TOPick專訪，為大家一一拆解疑團。

1. 羅蘭姐出現

結局前，芷若（黃智雯飾）在醫院拯救病人（羅蘭飾），但突然一黑，病人坐起向芷若說了句「我是你的未來」，之後便沒有交代到底她是誰

有觀眾猜想羅蘭姐扮演的角色，其實是700年前降魔人妻子允瑩跳下海後的真正轉世，而她就是老了以後芷若的模樣。

羅佩清就表示暫時設定並非如此。另外，監製方駿釗回覆傳媒查詢時就指會有2個可能性，第一是芷若會化身靈媒，第二是芷若老了就是羅蘭姐，但就未有透露更多。

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▲ 羅蘭姐出現。（《降魔的2.0》截圖）

2. 勞斯魔的印記

萊斯（鄧佩儀飾）本在拯救豪仔時死去，但結局卻再與勞斯（麥凱程飾）同場出現，並發現勞斯身上有魔的印記。

羅佩清解釋：「勞斯與惡魔Mephi做交易，把萊斯換回來。至於為何勞斯回來後變得非常樂觀，似乎忘了與豪仔的經歷，就交由觀眾自行想像。」

▲ 勞斯魔的印記。（《降魔的2.0》截圖）

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3. 郭展明2.0

芷若在醫院遇見郭伯伯（劉江飾），之後有人走近，風獅爺（C君飾）及時營救芷若。黑影叫郭伯伯做「爺爺」，而郭伯伯是已死去的魔郭展明（黃子恆飾）的爸爸，令觀眾猜想他與Ling（林凱恩飾）的魔嬰是否已長大。

羅佩清指魔嬰是有機會再出現。但是魔嬰為何會已長大，他是如何出現在這個世界仍有待定案。

▲ 郭展明2.0。（《降魔的2.0》截圖）

4. 石敢當淚痕

小馬因覺得自己第二次殺死豪仔而感有愧，彷彿應驗了魔的咀咒「降魔人註定一生不會得到幸福。」他再次來到十字路口，並大叫3次石敢當及3次豪仔，但都沒有回應。

之後，小馬登上的士，石敢當的石像忽然有淚痕，而他望向後座時亦似乎有人出現在的士。

羅佩清表示：「因為它感應到小馬的痛苦，但若再次出場會以甚麼形態再現要先賣個關子。」

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▲ 石敢當淚痕。（《降魔的2.0》截圖）

5. 晶晶小馬母子情不再？

晶晶見證小馬殺死豪仔，之後二人同枱食飯時亦甚少交流，而且家中也沒有了豪仔的照片。

羅佩清指：「晶晶沒有怪責小馬，但又阻止不了見到小馬會想起豪仔，是心中永不磨滅的傷痕。」

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▲ 晶晶小馬母子情不再？（《降魔的2.0》截圖）

6. 「芷馬戀」的故事

芷若在幻海結界回來後與小馬道別，但就承諾會一直等他，結局時亦未有交代二人的故事。羅佩清表示二人其實還有未完的故事，要等公司安排拍續集時，再為大家解構。

▲ 小馬與芷若的故事未完。（《降魔的2.0》截圖）

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