【生命鬥士】3歲小鐵漢植入心臟起搏器情況理想　爸媽感恩由ICU轉普通病房︰24小時陪兒子

▲ 有先天性心臟病的港童「小鐵漢」完成心臟起搏器植入手術，由ICU轉至普通病房。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢上月進行第4次手術換了機械心瓣，其後因心率不正，再於6月1日緊急做心臟起搏器植入手術。完成了第5次手術，小鐵漢爸媽於社交媒體分享兒子近況，表示兒子術後情況理想，不用再入住深切治療部。

昨日（5日），鐵漢爸Jayco在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖講述兒子小鐵漢Kansas最新進展，表示他非常叻，不用再入住深切治療部ICU，亦不用去加護病房，而是直接轉至普通病房，可見情況理想。爸爸非常開心及期待兒子回家，買了很多玩具，非常窩心。

呀仔！我買咗您最鍾意嘅正義聯盟玩具，我每嚟探您一曰就俾一隻您，而您最鍾意嘅閃電俠，就留返您自己返屋企收，要儲齊一套就要叻叻呀！

轉至普通病房可長時間探訪

在新冠肺炎疫情下，醫院限制了探訪人數及時間，尤其在深切治療部，故此之前小鐵漢爸媽需輪流探訪兒子，不能長時間陪伴及過夜。兒子現時入住普通病房，父母可以更多時間探望他。爸爸開心在帖文表示︰「爸爸媽媽終於可以24小時見到您喇！」

媽媽烹調愛心料理予兒子

小鐵漢媽媽Doris同日（5日）於facebook專頁「小鐵漢媽媽」發文，她在早上知道兒子可轉大房（普通病房），立即準備東西陪兒子在醫院睡，並煮好「媽媽牌」美味又富營養午餐帶去，兒子胃口大開。

小鐵漢胃口很好，整碗番茄通粉吃光，梳打餅都沒有放過，就是突然發燒（術後常發生情況），其他沒大礙，媽媽每天會煮好東西帶去。

爸爸用玩具鼓勵兒子快康復，媽媽則出動美食，希望小鐵漢吃飽有氣有力很快康復！

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責任編輯︰顏紫燕