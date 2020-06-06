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【新冠肺炎】消息：今日沒有新增本地確診個案　連續兩日本地「零感染」

社會 14:17 2020/06/06

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本港今日沒有新增本地確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓爆發感染群組，至今累計有7名住戶受到感染，消息指今日（6日）沒有新增本地感染確診個案。衞生防護中心及醫管局今日（6日）下午不會召開記者會，本港至今累計有1,099宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡

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衞生防護中心早前稱，由六月起，會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，並就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：郭家穎

祿泉樓 瀝源邨 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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