【愛在心中難開口】媽媽患癌症林日曦發文悼亡母 盼重逢說一次我愛你

▲ 林日曦借與父親對話表思念，發文悼亡母盼重逢再講我愛你。

《100毛》毛記葵涌創辦人林日曦於今早在Facebook發表長文，借與父親的對話，懷念已經離開的媽媽。一向寡言又不敢表達愛意的林日曦，在文末表示未敢向母親道出「我愛你」三字，唯盼他日重逢時能夠親口向媽媽說出。

一向比較內斂沉默的林日曦，繼早前罕有地在Facebook發文慶祝與太太樂隊「The Pancakes」成員蔡明麗（阿戟）結婚十年紀念日，首度公開其肉麻的一面，怎料今早他再度發文表露心聲，卻是為了悼念早前過身的媽媽。

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▲ 林日曦望天念亡母。（Facebook圖片）

林日曦上載一張抬頭仰天的照片，並寫道：

你估我唔知點解你要突然走咗去咩？ 你放心啦，呢排我同老豆勁friend，而且佢開口埋口都係你。問佢想食乜，佢話：「你阿媽鍾意食羊扒..」問佢想去邊，佢又話：「以前同你阿媽會落街散步..」 明明開頭佢叫我決定哂所有嘢，點知後尾佢諗諗下又會話：「你阿媽鍾意呢張相..」「你阿媽唔鍾意百合..」「你阿媽好怕大煙..」真係畀佢吹漲..我而家先知道，原來佢係咁深情、咁愛你。 雖然呢排狀況確係麻麻地，撞正我工作最忙，撞正我病病地，但我當呢個考驗係個game，每日打大佬每日過版，其實過過吓又OK。 總之我應承你，呢世人我點都會扮返一次乖仔。以後我會照顧好老豆，老豆都會照顧好我；我同家姐又會互相照應；而且有好多好人用唔同方式陪伴我哋幫助我哋；所以，你不必再掛心。 從來冇親口同你講過呢三個字，而家你畀我喺網上扮下孝順仔啦：「媽，......」......算啦都係太肉麻，下次見到你再親口同你講。係咁。

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林日曦於四月時曾推出新歌《怕死的原因》，當時提到自己得怕面對死亡，因為擔心會為身邊愛他的人傷心，未知是否因為近日面對與親人生離死別，讓他感觸甚大。

▲ 早前難得公開放閃，慶祝與太太結婚十周年。（Facebook圖片）

在他的悼念長文底下，有不少網民留言留其打氣、跟他分享經歷希望為他解憂，而林日曦亦有回應一眾網民：「感謝大家，我冇事。只係忍唔住抒發下，我頂得住有餘。」

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▲ 私生活低調的林日曦極少分享童年照。（Facebook圖片）

回顧過去林日曦接受傳媒的訪問，他曾於2014年為了宣傳新書《肉麻》時，曾經提到媽媽早年年了癌症，當時林日曦亦未敢親口向她說出「我愛你」，但一直在媽媽身邊相陪，於醫院緊握著對方的手跟她說：「不用怕，我們一起面對。」數年後媽媽在社區中心跟朋友分享此事，他才知道原來當時簡單的一句肉麻話，已經讓媽媽深刻記住。

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