【港區國安法】鄭若驊：律政司檢控不受國安機構干擾　籲勿試「講港獨」測會否被捕

▲ 鄭若驊。（資料圖片）

全國人大會議通過《港區國安法》決定。律政司司長鄭若驊出席電台節目時表示，明白市民對有關條例有憂慮，呼籲港人不用過份擔心實施後會影響言論及結社自由，基本權益仍受法律保障。她強調，人大常委在制定法律條文的過程中，會考慮港人合法權益，港區國安法是從國家層面處理危害國家安全的事情；她相信，絕大部分港人都愛國，不會作出分裂國家的行為或活動。

鄭若驊表示，現時港區國安法未有具體條文，在一般情況來說並無追溯力，但亦可能會有少數的例外。她又指，香港和內地法制不同，相信全國人大常委會適當聽取香港法律專家意見，草擬條文時，會按相關法律原則，寫清楚法律用詞。

鄭若驊指出，香港去年發生反修例事件以來，暴力橫行，恐怖活動慢慢浮現，有人肆無忌憚推動港獨，令國家安全出現缺口，從國家層面是不能接受，希望市民發表意見時，要回歸和平、客觀和理性討論，無謂嘗試「講港獨」，測試會否被捕，認為這不是「好玩」的事。

對於日後在港設立的國安機構，會否指出律政司進行或不進行某些檢控工作。鄭若驊指，明白不少市民對此有憂慮，強調即使對方嘗試這樣做，但律政司是不受任何干擾地，作出檢控決定。

她又於節目後強調，在香港進行的刑事檢控工作，定是由律政司按照基本法，在不受任何干涉的情況下進行相關工作。而內地《成文法》與香港《普通法》同樣均奉行「無罪假定」、「舉證責任在控方」、「無合理疑點才能定罪」等刑法原則，市民不用太過區分。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇