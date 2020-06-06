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【戀情曝光】劉愷威指戀上「中國第一校花」　女星陳都靈兩字回應新戀情發展

娛樂 14:32 2020/06/06

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劉愷威與陳都靈傳緋聞。

2013年，藝人劉愷威與內地紅星楊冪結婚，翌年誕下一女，可惜婚姻僅維持5年。楊冪近年就與內地男星魏大勛傳緋聞，而感情一直未有著落的劉愷威，最近就被爆與年輕19歲的「中國第一校花」女星陳都靈發展。

劉愷威與陳都靈疑因拍劇戲假情真。（微博圖片）

片場慶生攬「校花」

最近有網民翻出劉愷威在去年10月的一段慶生影片，是當時的劇組《這就是生活》在片場為他慶祝45歲生日所拍下。片中的劉愷威手拿鮮花，更以單身攬陳都靈，二人更不時在耳邊密密傾，狀甚親密。

陳都靈全程都在劉愷威身後，就像是女主人般，令不少網民都覺得他們如一對熱戀中的情侶，並指劉愷威再因拍劇而與女拍檔日久生情。

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二人狀甚親密。（微博圖片）

陳都靈否認戀情

緋聞被鬧得熱哄哄，陳都靈的工作室就此闢謠指：「把去年劇組殺青時候的事情拿出來說，假的假的假的呀！」

陳都靈現年26歲，2013年出道，2014年出演蘇有朋執導的電影《左耳》，首次拍電影便做女主角「李珥」。她現時就讀於南京航空航天大學機電專業，並有「中國第一校花」之稱，出道只有6年都多次做「女一」，星途指日可待。

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內地女星陳都靈年僅26歲。（微博圖片）

前妻楊冪與魏大勳傳緋聞

劉愷威2011年時因拍攝劇集《如意》，而與女星楊冪戲假情真，二人在2012年認愛。2013年，二人宣佈已領證結婚，並在2014年舉行婚禮，同年誕下女兒小糯米。

不過5年後，二人就宣佈離婚，指已和平分手，並會共同撫養女兒，之後便無再回應相關新聞。

楊冪回復單身後與近年內地當紅男星魏大勛傳緋聞，戀情疑幻似真。而事隔兩年，劉愷威亦終於傳出新戀情，但卻遭女方否認。

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劉愷威與楊冪此情不再。（網上圖片）

撰文 : TOPick 柴犬出動

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