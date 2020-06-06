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【派錢1萬】ZA Bank眾安銀行加推「派錢1萬」回贈$1000　每日下午3點開放名額【附開戶教學】

精明消費 14:54 2020/06/06

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

全港首間虛擬銀行加推「派錢1萬」回贈$1000名額。

政府宣布向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，財政司司長陳茂波4月出席立法會會議上指，透過銀行網上登記會較快收到1萬元，消息指最快將於6月21日接受登記。全港首間虛擬銀行ZA Bank眾安銀行再次推出新開戶優惠，凡選擇該銀行收取政府發放的1萬元津貼，最多可獲1,000元現金回贈。

眾安銀行再宣佈，由於開戶反應熱烈，銀行將重新開放更多開戶名額。活動名額將於每日下午3時正定時開放，名額有限先到先得，計劃內容不變。

凡新客戶於即日起至6月12日以邀請碼「WANT11K」開立賬戶，並在14日內使用個人專屬邀請碼邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈。如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。

開戶教學請睇：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜

虛擬銀行 銀行 眾安銀行

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