譚文豪：上周起發現疑被跟蹤　憂港區國安法實施後有更多類似情況

▲ 公民黨立法會議員譚文豪表示上周起已被人跟蹤。（公民黨提供圖片）

公民黨立法會議員譚文豪昨晚（５日）離開立法會大樓時，發現被一名男子尾隨，更疑偷拍他的照片，男子被發現後拔足逃去。警方將案列作求警協助，並指警員接報到場未有發現，事件中無人受傷，報案人其後指毋須警方協助。

譚文豪今日召開記者會交待事件，強調有關事件不止發生在公民黨，其他民主派亦有被跟蹤的情況。擔心如果港區國安法實施後，中央可能派員來港執法，類似跟蹤民主派議員及社運人士的情況會越來越多，亦難以防備，質疑港區國安法是否真的令香港變得安全，「國安法令香港更安全或不安全，相信大家心中有數」。

譚文豪又於記者會上提到，從上周起已感到有人跟蹤，但因上周立法會正審議《國歌法條例草案》，初時以為是便衣警員，故未有理會，但他因此改變出行習慣，由開車變為開電單車，昨晚離開拿車時亦繼續看到有關人士。

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譚文豪表示，當時看到一名男子在他離開立法會後，仍繼續尾隨，故上前質問，期間對方否認跟蹤，但不停刪除手機內的照片，譚文豪表示：「有關相片好明顯見到是在影我的，由政府總部到演藝道，不停影我背面跟著我。」譚文豪又說，對方其後嘗試不停打電話，不久後即出現另一男子試圖解圍，而該男子致電「同黨」交代後，即突然拔足，往演藝學院方向逃去。

譚文豪表示，已將原片交予警方，又認為有關跟蹤不懷好意，「跟蹤我、影我相的其中一個目前，都是想知道我出行的線索，這麼知道後下一步想做什麼？」他認為，有關跟蹤人事絕對不是記者，對方亦表明不是警員，擔心長久下去，否會有人向他襲擊，甚至「被意外」。

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責任編輯：李淇