【保就業計劃】勞工及福利局承認建造業數萬工人未受惠　將研究補充計劃協助

▲ 羅致光指政府很快就補充計劃公布詳情。（資料圖片）

因應疫情下政府在「防疫抗疫基金下」推出逾800億元的「保就業」計劃，勞工及福利局表示正研究補充計劃，協助未有受惠於保就業計劃的建造業工人，初步估計涉及4萬名工人。

【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸 西貢居民：起身好似拍災難片

勞工及福利局局長羅致光今日（６日）出席港台節目表示，在「保就業」計劃開始接受申請時，才了解到過往一些僱主將自己的長工當作散工而作出強積金供款，以至他們在現有受託人的紀錄是散工來的，不是「一般僱員」，即是變相令到「保就業」計劃能夠幫助這些僱主保留員工的數目只約12,000，形容情況似乎不是很理想，故此發展局現正與業界商討如何在「保就業」計劃以外，再增添一個項目，能夠幫助這些僱主：

簡單來說，就是尋找一個方法，重新找回這些所謂「一般僱員」，這些「一般僱員」實際上本是長工，但是只不過在受託人的紀錄顯示為散工，故希望除了「保就業」計劃所能幫助現時在記錄上為長工的僱員外，還可另行幫助其他實際上是長工或長散工的僱員。

他強調希望發展局發展的新項目可以幫助他們，又希望社會給予少許時間，將會很快拍板及公布詳情。

【保就業計劃】收約14萬份僱主申請 佔逾半數合資格僱主



另外關於僱員條例中產假延長的修訂（《2019年僱傭（修訂）條例草案》），羅致光稱標希望在６月底之前提交立法會恢復二讀，希望盡快能夠三讀通過。現正開始與一些黨派溝通，希望最後能順利通過草案，並在能力範圍之內盡快實施有關的法例。

【新冠肺炎】消息：今日沒有新增本地確診個案 連續兩日本地「零感染」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋