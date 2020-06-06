【復課在即】5歲104磅男童日日宅家極速增肥　用力縮肚着校服險扯爆衣鈕

▲ 5歲104磅男童日日宅家極速增肥，用力縮肚着校服。

新冠肺炎疫情放緩，各地復課在即，有5歲男童穿上校服時，才發現因為體重在數個月間直線上升，現在學校裇衫已經不合身，最後男童用盡全身氣力縮肚才成功穿上校服，不過校服衫鈕已經逼爆，笑倒一眾網友。

綜合內媒報道，河南一名未到6歲的男童因為學校陸續復課，在家穿上幼兒園校服。不過，穿校服時，他發現自己肥了，已經穿不進學校裇衫，唯有要嫲嫲幫忙。

▲ 男童縮肚穿校服。(網上圖片)

嫲嫲幫他拉緊裇衫，然後男童用盡全身力氣縮肚，連臉都皺成一團，嫲嫲隨即幫忙扣鈕。

▲ 逼爆校服衫鈕。(網上圖片)

雖然最後勉強穿上，但男童的肉已經逼爆校服衫鈕，場面相當搞笑。據了解，男童因為疫情長時間放假在家，體重更達95斤（約104磅），相當誇張。

對此，不少網民都笑言畫面似曾相識：「為什麼我看到平時的自己？」、「太可愛了」。

不過亦有網民擔心男童的健康，因為年僅5歲已經達104磅實在太肥：「實在不能理解家長狂餵胖孩子，超胖真的對身體不好」、「這孩子比我還重」、「6歲小朋友就95斤，已經嚴重超標了，家長一定要注意帶孩子鍛煉保持身體健康啊」。

兒童肥胖有8成機會會持續肥胖

香港肥胖醫學會會長周振中醫生曾接受TOPick訪問時探討兒童肥胖問題。他引述《新英倫醫學雜誌》2016年一篇醫學研究，追訪17歲左右肥胖兒童達40年，發現其患心血管疾病機率及死亡率，是沒有肥胖問題兒童的2至5倍。另一個醫學研究發現，7歲時開始肥胖並延續至青春期 ，患上二型糖尿病的機會，是正常體重兒童的4倍。

他表示，現代小朋友的整體活動機會下降，如常玩電子產品；日常飲食吃精製糧食，多飲糖添加飲品，吃晚餐時間延後，夜睡致睡眠不足。

最令人擔心的問題是肥胖兒童往往吃大了胃口。他解釋，肥胖與基因及環境因素有關，如果環境不變，肥胖很難改變。

其實腸胃是有些菌，比如習慣吃煎炸肥膩食物，會使腸內原本共生的益菌（它們能夠控制「肥胖基因」）產生化學變化，與此同時個人口味、思維、飽感上等亦產生變化，令人容易肥胖。

因此，兒童一旦有肥胖問題，他們有7、8成機會一直持續肥胖，至長大成人也如是。

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責任編輯：羅嘉欣