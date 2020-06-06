鄧炳強心痛青年人成政治祭品：檢控以外亦會考慮警司警誡

▲ 警務處處長鄧炳強指心痛青年人成政治祭品。（資料圖片）

警務處處長鄧炳強今日（6日）會見傳媒，他指出反修例運動至今被捕的超過4成為學生，認為學生都是受害者；又提到警隊會盡快澄清假新聞，維持專業。

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鄧炳強提到學生是受害者，被爭取政治紅利的人利用假新聞、假消息灌輸仇警情緒，被利用作出違法行為，企圖動搖香港法治及警隊執法能力。他指相關人士自己及兒女從來不會參與暴力事件，要奉獻政治祭品時，永遠只是別人的子女，

我的心真的好痛，究竟是誰將善良的年輕人變成充滿仇恨的惡魔？

他提到在檢控以外，亦會考慮以警司警誡以處理一些年輕、有悔意的被告，又指截至上月中，有11人在警誡後獲釋。

而被問到如何應對假新聞及假消息？鄧炳強說警隊會盡快澄清謠言，亦會在社交平台直播，希望市民可以不同角度理解事件。他續指警方會增加工作的透明度，又會確保警方執法時不會輕易被他人挑釁，以維持警隊專業。

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責任編輯：郭家穎