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【悲慘童工】8歲貧窮女童賺學費打工做家務　無心放走昂貴鸚鵡被僱主打死

親子 16:48 2020/06/06

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

巴基斯坦一名8歲女童工無心放走鸚鵡，遭僱主虐打亡。

巴基斯坦一名8歲女童被僱用打工做家務，日前，女童在餵僱主寵物鸚鵡時，無心放走了鸚鵡，狠心僱主將她虐打死。警方更揭女童一直長期受虐，甚至有遭性侵的痕跡。事件引起廣泛關注，網上發起聲援女童亡者的行動，及探討聘請童工的行為。

綜合外媒報道，巴基斯坦一名8歲女童 Zohra Shah因為家境貧窮，她為了賺錢交學費上學，於今年2月受僱於Hassan Siddiqui夫婦，負責做家務、照顧1歲嬰兒及寵物鸚鵡等工作，Hassan夫婦承諾會為Zohra支付學費作工資。

日前，女童Zohra準備打開鳥籠餵飼寵物鸚鵡時，不慎放走了昂貴的鸚鵡，Hassan夫婦知道後非常生氣，毆打女童。Zohra被送到當地醫院（Begum Akhtar Rukhsana Memorial Hospital），惜最後傷勢嚴重，不幸身亡。

無良僱主虐打童工不付工資

星期一（31日），警方拘報涉虐打致女童死亡的夫婦，更揭發Hassan夫婦非常無良，一直沒有支付學費作工資之外，更經常虐打Zohra。據Zohra的驗屍結果顯示，其臉、手、肋骨及腿下方都有受傷，私處位置也有多處傷口，疑似遭到性侵。

網民掀起關注童工問題

有關悲劇引發全球民眾及人權組織關注，討論巴基斯坦對未成年人剝削和童工法的訂定。在6月3日開始，有網民在Twitter發起「#JusticeForZohraShah」聲援活動，有網民畫了頭困在鳥籠的女童以紀念去世的Zohra，大眾促請全球禁上止童工，避免兒童被剝削、受虐待的悲劇再發生。

Twitter發起「#JusticeForZohraShah」聲援活動。（圖片︰Twitter）

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責任編輯︰王明芳

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