綜合招聘考試今舉行　 聶德權到兩個考試中心視察

▲ 聶德權提到今年的綜合招聘考試及基本法測試共有23,000多名考生。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（6日）在社交媒體上表示，幸好昨晚整夜的大雨和山泥傾瀉，沒有影響今天舉行的綜合招聘考試。

他續指政府今個年度會招聘超過一萬名公務員，填補退休空缺和新增職位。市民要投考學位或專業程度公務員職位，要先通過綜合招聘考試及基本法測試。聶德權提到今年的綜合招聘考試及基本法測試共有23,000多名考生。因應疫情，當局將考試分了兩日舉行，以減少每日在試場的考生人數及確保考生之間的社交距離。

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聶德權指今日是考試首天，他先後去參觀兩個考試中心，而120多個試場都採取了各項預防感染措施，以保障考生和監考人員的健康，包括量度體溫、要求所有考生和監考人員在試場內戴上口罩等。

▲ 聶德權到兩個考試中心視察。（網上圖片）

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責任編輯：郭家穎