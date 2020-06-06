【國歌法】楊潤雄︰校方在教導國歌上若遇處理不到的困難　可找警方協助

▲ 楊潤雄指當局會不同科目中，教授國歌中不同的內容。

本港疫情未止，沙田瀝源邨祿泉樓爆發新冠肺炎群組感染個案，目前已先後有6名住戶確診，多名沙田區議員要求教育局安排當區中學立即停課，教育局局長楊潤雄今日（6日）會見傳媒提到有關國歌法在校執行的情況。

【新冠肺炎】楊潤雄︰與醫學專家商討後 決定將如期復課

有關國歌法方面，被問到局方給予學校的指引是否清晰列明甚麼情況下應該如何處理？楊潤雄指很難用一個通告的形式將所有情況都羅列出來，還需要一些時間才能夠建立學生應有的態度；如果發生一些事情是影響學校的運作或者破壞同學之間的關係，又或者影響到其他人，學校如果覺得處理不到的時候，可以尋求警方幫助去處理。

至於老師方面，他指期望香港所有人都能夠尊重國歌。他指在教育層面更加期望老師可以教導學生尊重國歌。如果老師表現出不尊重國歌而影響學生，認為是對老師的專業有一定程度的違背。

他續指當局仍然維持現時在不同科目中，教授國歌中不同的內容。包括奏唱的模式、應有的態度、禮儀、甚至它的歷史和背後的精神等等。

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責任編輯：郭家穎