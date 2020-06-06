【棺材床】家長為子女設計「棺材式」睡房　網民：望落去都覺得焗

▲ 家長為子女設計「棺材式」睡房。

早前有傢俬設計公司為工人姐姐設計封閉性組合櫃床後，被大批網民批評涼薄，近日再有同類組合櫃床出現，不過這此的封閉式睡房，是由家長訂造供小朋友睡。

傢俬設計公司在Facebook上傳數張照片，指這組合櫃床是幫一戶天水圍住戶製作的，並標籤著「廳櫃」、「上格床」、「隔房」、「兒童」、「衣櫃」、「樓梯櫃」、「鞋櫃」等，但未有列明該設計的尺寸及收費。

▲ 組合櫃床、衣櫃、鞋櫃、樓梯櫃。(傢俬設計公司圖片)

從照片可見，上格床旁有兩個米奇老鼠形的洞口，相信是為小朋友設計。另有扇窗及已關上的「床門」。下層相信是衣櫃及鞋櫃，旁邊的樓梯也設有手柄及抽屜。

有網民問傢俬設計公司會否「好焗」，公司則回應：「有通風口，呢個唔會」。亦有網民直指這個睡房太似「棺材」：「似棺材多啲，只係多咗兩個洞，望落去都覺得焗。」

另外有網民表示棺材式睡房「幾得意」，問：「可以用來做工人房都得，最小可以做多少？」隨即引來網民回應：「最小…做你工人真係慘。」

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責任編輯：陳珈希