【新冠肺炎】 衞生防護中心指今日新增3宗輸入個案　涉及2女1男病人

▲ 本港今日新增3宗輸入個案。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（6日）下午4時，中心正調查3宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,106宗，包括1,105宗確診個案和一宗疑似個案。

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓居民逾千三個化驗樣本都呈陰性 仍有4戶失聯

今日公布的新增個案涉及兩女一男病人，年齡介乎15歲至47歲，全部曾於潛伏期身處外地。當局指會繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，就個案詳情及接觸者追蹤資料。

今日新增的個案為第1104至1106號病人。第1104號病人為26歲女士，居於英國，三月中已發病，昨日（5日）返港時無病徵，經由亞洲博覽館送至瑪嘉烈醫院。

第1105號病人為15歲女生，曾於2月27日至5月28日與第1106號47歲男病人同到巴基斯坦，昨日起發燒，被送至屯門醫院；第1106號47歲男病人同樣於昨日及病，出現發燒及咳嗽症狀，同被送至屯門醫院。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎