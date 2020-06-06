【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓逾千三個化驗樣本都呈陰性　仍有4戶失聯

▲ 衞生防護中心也在跟進祿泉樓的追蹤工作。（資料圖片）

本港今日（6日）新增3宗輸入確診個案，不過沒有本地感染病例，衞生防護中心繼續跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。截至今日下午四時，在祿泉樓共收回1,372個深喉唾液樣本瓶，當中9個因為樣本滲漏需要再次提交，1,363個樣本已完成2019冠狀病毒病檢測。

【新冠肺炎】 衞生防護中心指今日新增3宗輸入個案 涉及2女1男病人

中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜，截至今日下午四時，中心在警方協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於四月前遷出祿泉樓，仍有４戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。此外，截至今日下午四時，中心於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2,059個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸 西貢居民：起身好似拍災難片



中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【國歌法】楊潤雄︰校方在教導國歌上若遇處理不到的困難 可找警方協助

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋



