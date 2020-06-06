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【靚媽Keep Fit】40歲胡杏兒生兩胎身材不走樣　首公開產後餐單靠2個方法保身材

娛樂 17:29 2020/06/06

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

胡杏兒現有兩子，但身材一直Keep得非常好。

現年40歲的靚媽胡杏兒，2015年與李乘德結婚後誕下兩子（大仔Brendan及細仔Ryan），一家4口生活幸福。雖然胡杏兒經過2次懷孕及生育過程，但身材卻未有走樣，更可穿上Deep V泳衣，與好姊妹齊齊影靚相。

胡杏兒育有兩子Brendan及Ryan。（Instagram圖片）

不少網民都大讚胡杏兒修身有道，更好奇她為何可以瘦得那麼快。於是，胡杏兒就在內地社交平台小紅書分享自己的產後修身方法，指最重要的是管好嘴巴。

她在小紅書公開產後修身的餐單，包括早、午及晚餐的建議。她的飲食以高蛋白質的食物為主，並減少吃白飯，因為澱粉質的熱量高，所以就以同樣有飽肚感的藜麥、十穀米等代替。

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胡杏兒身材Fit爆。（Instagram圖片）

餐單分享

胡杏兒建議早餐可食一碗粥（不要太厚）、一個雞蛋及一杯低脂牛奶。她指五穀、脂肪、蛋白質和維生素的吸收很重要，所以3餐的食物營養都要均衡，連脂肪都不可缺少，而且一定要把全部食物吃完。

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早餐。（小紅書圖片）

午餐建議餐單：藜麥十穀米，白灼菜心和青椒炒肉絲。下午茶可吃一個蘋果。

午餐。（小紅書圖片）

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至於晚餐，她會吃6件壽司及一碟炒雜菜。

晚餐。（小紅書圖片）

胡杏兒的修身餐單包括不同營養的食物，讓產後要修身的女士既可同時吸收足夠營養，但同時不怕吃過量令身材大走樣。

（以上餐單純屬參考，不同體質之人士可先向醫生查詢。）

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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