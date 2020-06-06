  • 28°C
香港時間 : 2020606日 (週六) 17:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】再多3名病人康復出院　51名病人仍需留醫

社會 16:52 2020/06/06

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

本港今日（6日）再多3名病人康復出院。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，醫院管理局發言人今日（6日）交代有關情況。截至今日（6日）中午12時，過去24小時有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院，個案編號為1050、1052和1054，至今共有1,048名確診或疑似病人康復出院。

【新冠肺炎】 衞生防護中心指今日新增3宗輸入個案　涉及2女1男病人
　　 
發言人指目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1,211張負壓病床，現時共有51名確診病人分別於9間醫院留醫，其中兩人情況危殆個案編號為595和1084，其餘49人情況穩定。
　　 
醫院管理局示將會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓逾千三個化驗樣本都呈陰性　仍有4戶失聯

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎

冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸　西貢居民：起身好似拍災難片
今日 11:00
【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸　西貢居民：起身好似拍災難片
【食用安全】剝開雞蛋驚見長條「寄生蟲」　超市急回收化驗疑細菌感染所致
10:19 2020/06/05
【食用安全】剝開雞蛋驚見長條「寄生蟲」　超市急回收化驗疑細菌感染所致
【降魔的2.0】譚凱琪姐姐是檸檬茶女神　譚凱欣嫁朱永棠當幸福人妻
09:48 2020/06/05
【降魔的2.0】譚凱琪姐姐是檸檬茶女神　譚凱欣嫁朱永棠當幸福人妻