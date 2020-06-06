【新冠肺炎】再多3名病人康復出院　51名病人仍需留醫

▲ 本港今日（6日）再多3名病人康復出院。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，醫院管理局發言人今日（6日）交代有關情況。截至今日（6日）中午12時，過去24小時有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院，個案編號為1050、1052和1054，至今共有1,048名確診或疑似病人康復出院。

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發言人指目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1,211張負壓病床，現時共有51名確診病人分別於9間醫院留醫，其中兩人情況危殆個案編號為595和1084，其餘49人情況穩定。



醫院管理局示將會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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責任編輯：郭家穎