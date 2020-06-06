民主派區議員召開17區聯合會議　通過反對港區國安法無約束力動議

▲ 民主派區議員召開17區聯合會議反對港區國安法，十八區民主派聯絡會議會後見記者。

人大常委會料本月底拍板港區國安法細節，由民主派主導的17個區議會今舉行聯合會議，逾300多名民主派區議員出席，並逐一通過反對「港區國安法」動議。至於所有建制派區議員均未有出席會議。

今日的會議於金鐘的一個共享工作空間舉行。民政事務局昨日已發信表明，區議會職能只是就地方行政項目向政府提供意見，因此今次討論事項與職能不符，在法律上並非有效的區議會會議，各區秘書處不會為有關會議提供支援。

十八區民主派聯絡會議召集人楊雪盈會後形容，有關聯合會議是史無前例，但強調召開會議時有足夠法定人數，是合法的會議。對於政府不承認會議合法性，她認為以往的區議會亦有討論２３條立法、高鐵「一地兩檢」等，認為當局以「不是討論當區居民福祉」為由指會議不合法，是雙重標準。

【港區國安法】區議會特別大會討論條例 民政局：與職能不符

楊雪盈表示，未來會用各式各樣的方法，向及政府表達反對有關法例的意見。

會議開始時，17區區議會主席輪流宣布當區有足夠法定開會人數，再分組討論。會議隨後由各區議會主席，分別讀出由「反對港區國安法」動議及表決，內容為「反對任何形式收緊民主自由的法例，港區國安法摧毁一國兩制，將香港的未來推向萬劫不復的深淵，必須立即撤回」。在場的所有出席者都是民主派議員，而各區區議會亦在無人反對下通過有關動議。

期後，有元朗區議員即席提出臨時動議，建議「每一個區議會同事，賦權議員聯合各區議會，成立香港公民議政平台，就香港之間問題與民議，以反映香港人的真實意願，以謀求香港人的共同福祉」。各區議會分組討論後，由１７區主席逐一宣動議，均議會獲過半數贊成通過。

另外，最少23個行業的工會計劃本月14日舉行公投，決定是否發起聯合罷工，反對港區國安法立法。代表指，若總投票人數中有六成人支持罷工，而參與公投的行業中，有八成行業支持罷工，就會發起聯合罷工。而罷工會分兩階段進行，首階段罷工三日，如當局未撤回港區國安法立法，將再發起三日罷工。

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責任編輯：李淇