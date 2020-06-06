【明星穿搭】天王嫂方媛分享CHANEL珍藏　揀太陽眼鏡有兩大要點【多圖】

▲ 天王嫂方媛分享CHANEL珍藏，揀太陽眼鏡有兩大要點。

「天王嫂」方媛與郭富城結婚後，除了肩負起相夫教女照顧家庭的責任，亦未有丟下過去「網紅」身份。至今除了不時兼任模特兒工作，還會拍片分享扮靚心得。日前方媛在微博上載最新一段影片，與網民分享她的太陽眼鏡珍藏，以及挑選款式、配搭衣服的心得。

內地網民兼模特兒出身的方媛，2017年與郭富城結婚後升格為「天王嫂」，誕下兩位「小公主」又要為城城照顧家庭，方媛對於扮靚方面未有怠慢，依舊保持超Fit身形和外貌。

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升格人妻和人母後仍少女味十足，見她至今仍會接洽模特兒工作，社交平台亦未有閒置，間中會上載自家製影片，跟網民分享她的扮靚心得。日前方媛在微博上載一條三分多鐘的影片，與網民分享她的其中七副國際大品牌Chanel的太陽眼鏡收藏。

▲ 方媛分享其中七副珍藏太陽眼鏡。（影片截圖）

方媛透露她選太陽眼鏡有兩大重點，分別是經典和百搭，她分享的七副最近最常用和最喜歡的珍藏當中，都包含了這兩大特點，而全部珍藏都出自她喜歡的時裝品牌Chanel出品。

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▲ 可以一鏡兩戴。（影片截圖）

第一副Pantos太陽眼鏡價值6300港幣，由小牛皮與琉璃珠製成，方媛喜歡它有兩種戴法，眼鏡附有的掛鍊雖然些少浮誇，但只需配上簡潔衣服已經造型感十足。當除去掛鍊後，又可以當作普通平光鏡配戴，而且眼鏡臂同樣有金屬鍊設計，非常值得收藏。

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▲ 蝴蝶形狀非常百搭，大型鏡片亦有「小顏」作用。（影片截圖）

▲ 鏡臂的仿珍珠富高貴感覺。（官網照片）

第二款是蝴蝶形珍珠太陽眼鏡，兩側鏡臂各鑲上仿珍珠，加上鏡片形狀呈蝴蝶形，戴起來感覺優雅，若果穿上斯文的裝束，配上眼鏡即有典雅感覺，售價為3900港幣。

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▲ 這副暗花貓眼鏡成方媛近期至愛。（微博圖片）

▲ 索價港幣6100元。（官網照片）

接著同樣是蝴蝶款的太陽眼鏡，這種鏡框確實百搭，任何面型都適合配戴。而這一副能夠成為方媛最近的至愛，除了因為比較近期購入，亦因鏡框表面有水晶，低調得來不失格調，簡單又副有精緻的細節。而且鏡片夠黑，可以幫忙遮著素顏和擋太陽，港幣6100。

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▲ 這一副同時是方媛常用的眼鏡。（影片截圖）

▲ 在方媛的微博出鏡率很高。（微博圖片）

另外一款為圓框珍珠款，過去見方媛曾多次戴著出鏡，她笑指鏡框上方的一排珍珠就像眉毛一樣，而且這副是她少有的圓形眼鏡，所以一戴就愛不釋手，鏡片是淺棕色漸變，即使在室內也可以戴上，定價港幣5300。

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▲ 這一副少女感十足。（影片截圖）

以下三款在品牌香港官方網站未見定價，包括有別之前的四款眼鏡的這款，以透粉紅為主色，鏡框像水晶一樣透明，配上粉嫩色系，滿滿的少女感覺，非常適合配上春夏碎花小洋裝。估計方媛於外地購入，於香港官方網站未有定價。

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▲ 貓眼形狀氣場十足。（影片截圖）

接著是貓眼形狀的款式，鏡片超黑加上貓眼眼眉上揚的形狀，看起來很有氣場，方媛會選擇配搭西裝、正式一點衣服穿戴，整體充滿「霸道總裁」的感覺。

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▲ 這副屬最經典的鏡面款。（影片截圖）

再最後一副則是最經典的鏡面款式，鏡面呈現「炫酷」感覺，方媛則非常喜歡眼鏡的形狀，而豹紋的鏡臂亦比較特別，這個經典款非常百搭，可經常配戴。

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