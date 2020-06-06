教聯會黃均瑜指教師不應宣揚仇恨暴力　有建制派倡公開涉失德教師名單

▲ 民建聯今日舉辦圓桌會議「關注犯罪年輕化問題」。

民建聯今日舉辦圓桌會議「關注犯罪年輕化問題」。教聯會會長、港區全國人大代表黃均瑜在會議中表示，現時在香港的犯法青年，距離恐怖分子只是一步之遙，又認為教師不應在校內宣傳暴力。而同場的立法會議員周浩鼎則表明，現時沒有完善的懲處機制，建議當局公開涉失德教師的名單。

黃均瑜於會上表示，現時年輕人公然犯罪有擴散趨勢，不少學者及政治領袖公然宣揚違法達義的理念，指大部分老師在應對政治問題上不是專業，面對理論及民意基礎衝擊，老師是有理說不清及無能為力，難以說服年輕人。他又認為，教師很難與學生講述警方行動，認為警方應積極替自己洗擦污名，否則市民大眾誤會愈來愈深。

黃均瑜又強調，為防止年輕人犯案，老師在校園不應宣揚暴力及仇恨，「在學校和課堂中，對著學生不能宣傳暴力、不能助長仇恨，這是我們作為老師起碼的底線。用違法達義等這些公然違法，這情況對我們老師而言的確是全新課題。」

民建聯立法會議員周浩鼎就指出，有政治領袖及議員鼓勵市民接受暴力及宣揚歪理，但他們的子女不會參與暴力，只會犧牲他人的下一代。他說，有老師滲透及宣揚違法達義的信息，並認為相關事行為違反基本的職業道德。他認為目前整個教育體系，並沒有完整及完善的懲處機制，建議教育局公開失德教師的黑名單，「可以保護我們的下一代，不再受這些失德導師讓他們誤人子弟。」

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另外，退休裁判官黃汝榮就在會上表示，不少年輕人自去年6月起參與反修例示威並進行違法活動，其監管人亦可能因此而犯罪。他強調，有年輕人誤以為日後可消除案底紀錄的想法並不確，強調任何人一經定罪亦會有終身紀錄，籲年輕人三思。

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