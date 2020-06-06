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【桃色風波】高海寧首度開腔認情已逝　高Ling：對感情我是一個執著的人

娛樂 18:15 2020/06/06

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高海寧祝福前度鄧智偉。

藝人高海寧一直被指與音樂才子鄧智偉秘密拍拖多年，不過二人就一直沒有承認，當傳二人感情穩定至結婚時卻突然分手。早前，鄧智偉更被爆背高海寧偷食失婚少婦，並承認於去年1月已與高海寧分開。

高海寧一直甚少公開提及感情事，在鄧智偉承認其前女友身份後4日，她終首次就事件開腔：

從來感情事都是低調處理，而今天，只想為早已逝去的輕輕劃上句點。對於感情，我是一個執著的人。快樂的，留在心裡成為美好記憶。悲傷的，這是成長的養份。轉身，是明白，是遺憾，駐足於美好，願各自安好。

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高海寧甚少公開提及感情事。（Instagram圖片）

鄧智偉捲桃色醜聞

鄧智偉與高海寧的緋聞傳足5年，早前有報導指鄧智偉自跟高海寧分手後，認識了一位25歲新女友K小姐（化名），但今年2月鄧智偉卻前往警署報案，聲稱跟一名女子因感情問題爭執，其後被對方以言語恐嚇。

鄧智偉向傳媒表示，該名女子在他們拍拖期間，不斷滋擾及抹黑高海寧，更因為他想與此女子分手，而被女方勒索一層樓做分手費。

鄧智偉更被爆疑對前女友樂瞳家暴，因而捲入桃色醜聞。

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高海寧鄧智偉5年情斷

5年前，高海寧與鄧智偉傳緋聞，二人關係撲朔迷離，傳過拍拖又傳同居準備結婚。處理感情事都非常低調的二人，在圈中及朋友圈已是半公開的情侶。

高海寧與鄧智偉曾於2017年的新年，一同到「三哥」苗僑偉家中拜年。之後高海寧曾接受傳媒訪問時，承認欣賞鄧智偉的才華。

不過，現時二人的感情終告一段落，高海寧亦大方祝福鄧智偉未來一切安好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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