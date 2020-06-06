【港區國安法】林鄭：恒指昨報24770點　已收復人大公布決定後的「失地」

▲ （林鄭月娥Facebook圖片）

全國人大上月22日公布授權人大常委會制定《港區國安法》後，恒生指數即急瀉了1400點。特首林鄭月娥在社交網站發文，指今日翻開報章的金融版，注意到恒指昨天收市報24770點，不但已收復人大公布後的「失地」，更是三個月以來的高位，認為這説明了香港有穩健的制度和優越的條件，經得起風浪。

林鄭於文中稱，有人說恒生指數是香港的「寒暑表」，它的大幅上落反映的往往不單是經濟情況，也包括政治社會現狀。她提到，上月22日恆指急瀉1400點當晚，有記者分别以中英文問她如何評估此舉對金融市場的影響，「我當時回應金融市場有波動，股市有升有跌，最重要是制度穏健」。

【港版國安法】恆指跌近1400點 林鄭月娥：股市有升有跌、可承受衝擊

林鄭又提到，除恆指收復「失地」，亦接連有中概股回流香港作第二上市；香港的存款保持穩定，沒有大量資金流出港元或銀行體系等，中央也力挺香港的國際金融中心地位。林鄭認為，人大為港區國安法立法後，香港治安和社會環境將回復穩定，中央會對香港貫徹「一國兩制」更有信心，海內外投資者更放心落戶香港，香港的國際金融中心地位將更上一層樓。

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責任編輯：李淇