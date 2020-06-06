【港區國安法】中聯辦舉行座談會　駱惠寧：決定了的事就會堅決地做

▲ 中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片）

中聯辦今日召開聽取涉港國安立法意見座談會，中聯辦主任駱惠寧在會上表明，中央對立法維護國家安全的決心， 強調「決定了的事，就會堅決地做；宣布了的事，就會切實兌現」。

今日會上，共有21位港區全國人大代表和全國政協委員參與， 中聯辦副主任陳冬、譚鐵牛均有出席。

駱惠寧在會上再次解釋中央立法的決定，指 這次從國家層面為香港維護國家安全立法，遵循的原則是堅決維護國家安全、堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、堅決反對外來干涉、切實保障香港居民合法權益， 他又重申，港區國安法的決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，保護的是廣大香港市民享有的合法權益和自由。

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駱惠寧又提到，《港區維護國家安全法》的決定，是「一國兩制」實踐中具有里程碑意義的大事。而全國人大常委會為港立法的過程中，很重視聽取香港社會各界的意見。

中聯辦發新聞稿表示，參加座談會的代表、委員都真誠地表達了意見。 一致認為，沒有國家安全就沒有香港的高度自治和繁榮穩定，建立健全香港維護國安的法律制度和執行機制，刻不容緩、勢在必行。

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中聯辦表示，稍後 會把代表委員提出的意見建議，連同已收到的所有書面意見，一併轉交給全國人大常委會有關部門。 截至6日中午，中聯辦已收到36位港區全國人大代表和165位全國政協委員的201份意見書。

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責任編輯：李淇