【暴雨警告】連續兩日大雨水浸西貢村屋　住戶：小路變左條河

▲ 住在西貢村屋的楊小姐表示，村屋的小路變了一條河流。

前日香港經歷雷電交加的一晚後，多處地區有水浸報告，觀塘及西貢是重災區，有住在西貢村屋的居民昨日接受TOPick訪時指昨日早上起身時發現水浸入屋至腳跟位置，而石路更因水浸而爆開，慨嘆「起身如睇災難片」。而天文台今早（7日）再發出紅色暴雨警告，TOPick再跟進住戶楊小姐的情況，她表示昨日（6日）花了一天清理，但今日仍是水浸情況，道路受阻，且鄰居的房屋再次入水，幸好的是「今日啲水無入我間屋，已經很好了」。

【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸 西貢居民：起身好似拍災難片

住在西貢村屋的楊小姐表示，昨日因水浸下層，花了一天的時間抽水清理，用掃及地拖清理積水，起碼幾十次，雖然昨日一度跳掣，幸好客廳的電掣位置沒有受影響，電力也沒有問題，損失的物件也不嚴重：

無野壞，不過有些鞋之前唔捨得掉，今次浸左順便掉走了，當大掃除！

下了整整兩天的雨，天文台今早6時20分發出黃色暴雨警告信號，至7時30分更改發紅色暴雨警告信號，當中西貢、沙田、大埔及元朗的雨量更超過100毫米。楊小姐今早起床，發現家中並無出現昨日被水入屋的情況，惟她準備出門時，發現村內的道路水浸，難以出入，所有的路都已變成一條河。

村屋小路變成河流！

▲ 西貢村屋居民楊小姐表示，村屋小路變成河流。（楊小姐提供圖片）

▲ 大量洪水向下流至下面的房屋。（楊小姐提供圖片）

由片段可見，大量洪水向下流至下面的房屋，楊小姐表示：

隔離屋又浸過，成間屋入哂水！今日啲水無入到我間屋，已經很好了！

▲ （楊小姐提供片段截圖）

▲ 洪水摧毀部分出入的路段。（楊小姐提供圖片）

由於洪水也摧毀了部分出入的路段，她表示也正聯絡路政署跟進，發現同區其他村屋浸的問題不太嚴重，或者與她居住位置比較近海有關，今次「水災」後，也會研究防洪的問題。

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記者：郭詩詩