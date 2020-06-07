【賭王離世】何鴻燊長房兩女疑爭產鬧不和　黎芷珊為家族內訌坦言不開心

▲ 黎芷珊對長房兩女內訌感難過。

賭王何鴻燊上月26號離世，享年98歲。賭王的後事尚未正式公布，可是家族中人已被指就遺產事宜起爭執。賭王長房四女何超雄向高等法院存入「知會備忘」，要求需經她同意才可承辦父親遺產的程序，致令三姊超賢頗勞氣，鬧出長房內訌風波。

藝人黎芷珊跟賭王家族關係頗有淵源，昨晚她出席《萬眾同心公益金》活動，就直言對長房爭執感不開心。

事緣日前賭王長房四女何超雄，在父親過身後的資產分配未作定案時，已率先向高院存入「知會備忘」，要求法庭勿在沒有知會她的情況下，展開承辦何鴻燊遺產的程序，有法律界人士指出，此意味何家爭產官司或已掀開序幕。

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▲ 何超賢（左三）跟超雄（左一）疑為爭產起爭執。（經濟日報圖片）

有指超雄上月在賭王仍在醫院時，已曾入稟高院，要求三姊何超賢提供家族信託的多項資料，包括信託契據、完整財務紀錄、資產現況等，並申請法庭許可，日後可將資料用於法律行動。

長房三姊何超賢向傳媒表示，事前不知超雄會申請遺產「知會備忘」，強調長房成員全不知情，對胞妹行徑感莫名奇妙亦甚勞氣，揚言當下只想搞好父親的葬禮，她已回應了超雄要求提供家族信託基金的多項資料一事，已表明一直保持透明度，更對妹妹的法律行動表示：「告埋啲無謂嘢。」

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▲ 昨晚《萬眾同心公益金》亦有回顧賭王生前的慈善事跡。（影片截圖）

黎芷珊：何博士德高望重

黎芷珊父親黎志忠是黎婉華胞弟，昨晚芷珊為公益金慈善騷任主持，便問到對長房超雄與超賢的爭拗一事，芷珊坦言不開心，但對當中「知會備忘」一事，她則指不方便回應。

黎芷珊透露後何家稍後會公佈追思會安排，並稱：「何博士德高望重，我覺得他們都想多些人可以跟他（何鴻燊）鞠躬。」芷珊又指自己一定會出席賭王喪禮及香港舉辦的追思會，至於澳門則要視乎情況而定。

▲ 黎芷珊念及賭王對其家人很好。（黃建輝攝）

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黎芷珊出生自澳門世家，原名是Maria Luisa Leitao，曾祖父黎登是澳門當時唯一的公證師，至於父親黎志忠，則是賭王元配黎婉華的胞弟。

芷珊一家很早搬到香港，後來父母離異，芷珊跟弟弟黎烈跟隨父親生活，爸爸在何鴻燊的信德船務工作。芷珊就讀銅鑼灣名校聖保祿學校小學部和聖保祿學校，當時跟姑丈何鴻燊女兒即其表妹何超蕸為小學兼中學同學。

芷珊曾在訪問中談過，何鴻燊很照顧她跟弟弟的生活，除出錢供弟弟讀書，芷珊加入無綫亦是何鴻燊搭路幫助，令她開始當兒童節目主持，全因賭王想讓芷珊有穩定生活。

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