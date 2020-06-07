【恐怖後母】9歲男童弄壞遊戲機不敢承認　慘被繼母塞入行李篋7小時送院不治

▲ 韓國一名9歲男童疑因不敢承認弄壞遊戲機，早前遭繼母懲罰，被困在一個行李篋長達7小時。

韓國一名9歲男童疑因不敢承認弄壞遊戲機，早前遭繼母懲罰，被困在一個行李篋長達7小時。繼母其後發現男童被困期間昏倒才送醫急救，惟男童仍然不幸在送醫3日後不治。

綜合韓媒報道，男童6月1日復課，但復課當日卻不慎將遊戲機弄壞，卻不敢如實告知，繼母發現後大發雷霆，把他困在一個長70厘米、寬50厘米大的行李篋內作為懲罰。

其間，男童因在行李篋內便溺，繼母憤而把他關進一個更細小、只長60厘米、寬44厘米的行李篋中，然後出門約3小時。直到繼母回家發現被困的男童已經沒有呼吸，她才大驚報警，男童總共已在行李篋被困約7小時。

據醫護人員表示，當他們抵達事發現場時，男童已處於心臟停止的狀態，緊急送醫搶救後，仍然在3日晚間因多重器官衰竭不幸過世。事實上，繼母5月初曾帶男童到醫院接受治療，當時醫護人員就在男童身上發現受虐痕跡，她在接受調查時也向警方承坦承犯行，兒童保護機關因此對繼母進行監控，然而這次醫護人員仍在男童眼部周圍發現瘀傷，身上也遍布舊傷痕，其中還有毆打、被香煙燙傷的痕跡。

據了解，事發時僅繼母、男童和繼母的2個孩子在家，男童的父親則因工作關係在外地工作，目前警方已將逮捕繼母原因從「兒童虐待傷害」改為「虐待兒童致死」，也將會繼續調查男童生父是否對繼母虐待的行為視而不見，並解剖男童屍體查明死因。

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責任編輯:王明芳