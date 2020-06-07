【新冠肺炎】籲港不可自滿應增檢測量　袁國勇：一宗超級傳播足以令之前的功夫白費　

▲ 袁國勇提醒不能自滿，現時亦不可鬆懈。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓早前爆發小型群組，至今共有7人「中招」。首名確診的34歲女患者曾3次向私家醫生求診，入院後才確診。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，如果明知病人有初期病徵，但不安排進行病毒測試，導致病人最終要入院插喉，可能要面對法律訴訟。

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袁國勇今（7日）早接受電台節目時指，瀝源邨祿泉樓至今共有7人染疫，當中涉及相同座向和不同座向單位，相信涉及兩個不同方法傳播，包括由廚房抽氣扇向外傳播，或經信箱、大門等公用設施傳播。

他解釋指，祿泉樓的單位只有一面向外的大窗，並且接近廚房和廁所位置，廚房的抽氣扇力度強，若屋內有人的病毒載量高，病毒有機會經抽氣扇向上走，造成同一座向的較高樓層住戶受感染。

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他指出，本港建築密度高，難以避免類似的傳播，因此最重要是做大量病毒測試，以及做好追蹤患者，以免有大型爆發出現，其目標每日做7500個檢測，惟目前每日只做約5000個。

他提醒不能自滿，目前也不能鬆懈，因為出現一宗超級傳播，就可以令之前所做的功夫白費，並呼籲市民如有不適應盡快求醫及做病毒測試。

唔好以為自滿，我地香港做得好好，其實唔係，一單就可以搞到「玩完」，所以一定要搞好測試，因此只要有一次的超級傳播，就可以令之前想做事「無晒」。

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首名確診的34歲女患者目前危殆的，她曾經3次向私家醫生求診，入院後才確診。袁國勇呼籲所有醫生，要盡早找出初期病人，如果明知病人有輕微病徵，但不安排進行病毒測試，最終導致病人要插喉等嚴重後果，可能會面對法律訴訟。

他相信直至冬天亦不會有疫苗，但香港應該慢慢放寬防疫措施，因市民需要有經濟及社交活動，而戴口罩等做法將成為「新常態」。

袁國勇在節目後又指出，當局應對與瀝源邨34歲女患者同住於祿泉樓的居民，以及女患者工作的嘉里物流貨倉員工，進行大量血清測試，追尋傳播途徑，目前只收集唾液樣本，即使結果呈陰性但亦有可能曾經染病，但目前連收集居民交回的樣本都有困難，相信安排抽血測試會更困難。

他又指，街市並非農場，沒有適當措施處理動物，不應該再有活動物出現在街市內，而街市亦不應有糞便、老鼠等，否則容易傳播病毒。

袁國勇又認為中小學復課的風險不大，因跨境學童來港前要做病毒檢測，加上學生在學校亦要量體溫及不准午膳，相信校方已做足預防措施。

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記者：郭詩詩