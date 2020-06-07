天文台改發黃色暴雨警告　教育局宣布所有學校今日下午停課

▲ 天文台預測本港今日天氣多雲有雨及狂風雷暴。（資料圖片）

天文台今（7日）早上6時20分，發出黃色暴雨警告信號，至7時30分，改發紅色暴雨警告信號，並預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。隨後，於上午11時正發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。本港今早普遍錄得超過60毫米雨量，而西貢、沙田、大埔及元朗的雨量更超過100毫米。同時，香港境內錄得超過10000次雲對地閃電。天文台預測今日天氣多雲有雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大。吹和緩至清勁南至西南風，展望明早仍有雷雨。隨後數天天色好轉，天氣炎熱。

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責任編輯：郭詩詩