  • 25°C
香港時間 : 2020607日 (週日) 11:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

天文台改發黃色暴雨警告　教育局宣布所有學校今日下午停課

社會 11:01 2020/06/07

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

天文台預測本港今日天氣多雲有雨及狂風雷暴。（資料圖片）

天文台今（7日）早上6時20分，發出黃色暴雨警告信號，至7時30分，改發紅色暴雨警告信號，並預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。隨後，於上午11時正發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。 

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。本港今早普遍錄得超過60毫米雨量，而西貢、沙田、大埔及元朗的雨量更超過100毫米。同時，香港境內錄得超過10000次雲對地閃電。天文台預測今日天氣多雲有雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大。吹和緩至清勁南至西南風，展望明早仍有雷雨。隨後數天天色好轉，天氣炎熱。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩

暴雨 天文台 教育局

最高瀏覽

【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸　西貢居民：起身好似拍災難片
11:00 2020/06/06
【暴雨成災】天文台3年來首發黑色暴雨多區水浸　西貢居民：起身好似拍災難片
【復課在即】5歲104磅男童日日宅家極速增肥　用力縮肚着校服險扯爆衣鈕
15:53 2020/06/06
【復課在即】5歲104磅男童日日宅家極速增肥　用力縮肚着校服險扯爆衣鈕
【隔離令】大媽攜子疑戴防疫手環搭巴士　目擊者：帶住條手帶仲鬧返人轉頭
11:00 2020/06/06
【隔離令】大媽攜子疑戴防疫手環搭巴士　目擊者：帶住條手帶仲鬧返人轉頭