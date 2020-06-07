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【無公德心】中年大叔港鐵車廂剪腳甲　除鞋赤腳踏上座位罔顧衛生問題

健康 11:43 2020/06/07

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中年大叔在地鐵車廂中剪腳甲。

地鐵車廂是公眾地方，卻不時有乘客漠視公眾衛生問題。有市民昨日拍攝到一名中年大叔，公然在地鐵車廂中剪腳甲，大叔不但除下鞋子，更將雙腳擺上隔離位置，旁若無人地沉浸在自己的世界，大叔剪完左腳剪右腳，腳甲散落一地，行徑令人相當不恥。

該名網民6月6日於facebook專頁「將軍澳主場」上傳長達1分31秒的短片，從影片中可見，一名身穿灰色上衣中年男士戴上口罩，他坐在地鐵車廂靠門口位置，只見他除下鞋子，並將腳踏上鄰座座位上，他拿出兩個指甲剪，旁若無人地修剪腳甲。他剪完左腳，再修剪右腳，更用指甲剪磨平被剪的腳甲。

男子直接在座位上剪腳甲，腳甲散落在地鐵車廂上及座位上，毫無公德心。拍片的網民全程在影片上加上「覺得嬲嬲豬」的字樣，表達自己的不滿。

影片引來熱烈討論，絕大部分網民都斥責中年大叔缺乏功德心，指港鐵車廂是公眾地方不應做私人行為，剪指甲應該要回家才做。有人留言指「人生可能有缺憾,但做人不可缺德」、也有網民建議「通知車長要消毒？可唔可以告發他？」。

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責任編輯:王明芳

 

 

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