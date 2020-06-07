【生命鬥士】植入機械心瓣需食薄血藥生活禁忌多　3歲小鐵漢咬緊牙關爸爸大讚︰兒子是超人

▲ 3歲小鐵漢植入心臟起搏器後，飲食及生活禁忌眾多，爸爸形容兒子會像超人一樣衝破難關。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，上月27日進行第4次手術成功換了機械心瓣，但其後因心率不正，在6月1日需緊急做心臟起搏器植入手術。小鐵漢堅強捱過5次手術進展理想，已由深切治療部ICU直接轉至普通病房，24小時見到爸媽。爸爸在facebook表示，小鐵漢見到爸媽後立即醒神，還嚷著說想去迪士尼。

鐵漢爸Jayco在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」講述兒子小鐵漢Kansas的最新進展，轉普通病房後爸媽可以24小時輪流探望，因疫情期間只容許一位家長進入病房。當兒子看見爸媽時變得好精神，還不停笑笑口說想去迪士尼，Jayco笑說︰

我諗你出得院嗰時，迪士尼都未開番呀！

小鐵漢最想去迪士尼

他形容兒子是一名超人，所植入的心臟起搏器猶如會影響超人身體的「氪氣石」，兒子正努力對抗「氪氣石」中。

Jayco表示，超人小鐵漢雖然重生，但氪氣石無處不在，因為安裝了機械心瓣後，要所以要服食薄血藥，禁忌及戒口非常多，例如避免食莧菜、菠菜、芥蘭、豆苗、白果、牛油果、芒果、木瓜及綠茶類食物等。Jayco笑言，以上大多是健康食物，令兒子有理由去食零食。

大量蔬果戒口 不能走近天線

從Jayco上載的飲食指引圖片可見，小鐵漢必須有均衡飲食，遵守飲食金字塔的原則，但避免食用魚油丸、中西成藥及維他命丸等。

在日常生活中，兒子亦不能靠近雷達天線、廣播天線、發電設備、強大摩打及具有強大磁場的機器等，以免影響機械心瓣的運作。

至於微波爐、洗衣機、電視等家用電器則不受影響，但手提電話、電磁爐、防盜裝置及平安鐘等，靠近時或許會有影響。Jayco揚言，會與兒子一同在生活中努力面芍︰

真係乜都要小心…做超人真係唔容易呀！



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責任編輯︰林綺玲