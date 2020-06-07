黃友嘉：強積金總資產值4月底已回升至逾9千億

▲ 黃友嘉指強積金的總資產值4月底已回升至9,187億，證明強積金制度長遠能經得起市況波動。（資料圖片）

積金局主席黃友嘉今日（7日 )發表網誌，指強積金制度設計穩健，即使強積金的總資產值曾於今年3月底受市場波動影響而有所下跌，但到4月底已回升至9,187億，證明強積金制度長遠能經得起市況波動的考驗。

黃友嘉指，新型冠狀病毒疫情今年初迅速蔓延後，全球股市極其波動，即使踏入5月份開始看到全球經濟活動和股市有緩和跡象，經濟全面復甦之路恐怕仍舉步維艱。強積金制度設計的「初心」，是透過制度建立有紀律的個人儲蓄及投資方案，為打工仔退休生活提供基本保障。在市場動盪及經濟下行的艱難時刻，積金局在執法、防範違規、風險管理及教育成員的四大功能擔當重要角色。以今次疫情為例，因投資市場波動，強積金的總資產值於今年3月底一度跌至8,678億，但到4月底總資產值已回升至9,187億。

他稱，踏入2020年下半年，積金局將繼續開拓退休產品新領域、擴大資產類別基礎，繼而推動受託人開創更佳的退休投資方案為策略目標，為打工仔的強積金資產增值。



積金局去年設立投資解決方案實驗室（Investment Solutions Lab），鼓勵業界靈活地在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在強積金供款（退休前）及提取強積金（退休後）兩個階段的投資新方案，並與業界組成工作小組，尋求開發退休投資方案。當局更於今年4月初向強積金受託人發出開發退休投資產品的指引，業界對指引的反應十分正面，當局已收到產品方案的申請並正進行審批，預計今年底前將有新產品推出市場。

另外，積金局亦持續優化強積金產品的選擇，包括擴大強積金可投資於房地產信託投資基金（REITs）的比例及市場數目，取消以往在香港、英國、美國、及澳洲上市的REITs，投資總額不得超過基金資產的10%的限制，並新加入加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭上市的REITs作准許的投資項目，惟總額不得超過基金資產的10%。

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責任編輯：郭詩詩